BUSINESS FVG
venerdì 20 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Un disco per giovani talenti
Lisa Vittozzi sarà portabandiera alla cerimonia di chiusura
Cormons: al via il festival dedicato ai confini “Il mondo fuori”
Comunità energetica Fvg, si parte ad aprile con operatività
PromoTurismo Fvg: il turismo cresce e si punta al fuori stagione
Topi al Grigoletti, studenti senza palestra e auditorium
Coniugi accusati di associazione per delinquere, assolti
Pulizia delle strade, via ai divieti di sosta in Borgo Stazione
Verso la Multiutility unica del FVG: a fine mese la nuova...
Frana Brazzano, a marzo il rientro a casa nella zona arancione
Spettacoli

Un disco per giovani talenti

La prima presentazione dell’opera, frutto del percorso formativo di “The groove factory”, sarà domenica 22 febbraio alle 16 al Multiseum del Città Fiera
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Sarà presentato al pubblico domenica 22 febbraio, alle 16, nella sala Multiseum al Centro Commerciale Città Fiera, il disco che i giovani talenti del progetto “Bande Sonore 2025” hanno realizzato negli studi di The Groove Factory di Martignacco e che si intitola “Creative Music Lab”.

Sono 15, tutti under 35 e arrivano da tutta la regione i giovani che hanno partecipato al progetto. Alberto Corredig, Anna Tonazzi, Camilla Desio, Chiara Spizzo, Daniele Zossi, Dennis Muratore, Diego Muratore, Gabriele Prete, Lorenzo Buono, Marco Simonelig, Melissa Scridel, Paola Pinna, Samuele Buchsbaum (Silly Sam), Stefania Bertoldi e Viviana Stocco hanno lavorato per mesi per arrivare alla registrazione delle proprie canzoni.

Nove le tracce contenute nel disco – “Deserta”, “Mai”, “Disorient express”, “Foto mosse”, “Maledetto Natale”, “Molecole”, “Udine nord”, “Mostro”, e “Non siamo solo gente” -, composte e realizzate sotto la guida di Emanuele Dabbono, una delle firme più prestigiose del pop italiano contemporaneo

“Parlare di canzoni e da dove e come nascono è un privilegio – ha commentato Emanuele Dabbono -, ma la vera fortuna è incontrare sensibilità che non sono ancora chiuse in alcuna logica di mercato: i ragazzi, che spesso producono scintille di poesia e melodia senza nemmeno accorgersene. Il compito di chi insegna è portare uno specchio e fargli notare quanto possono brillare dentro”.

“Il progetto è nato con l’intento di far vivere ai giovani talenti del FVG l’esperienza di un percorso professionalizzante, provando tutte le fasi della realizzazione di un brano, dal classico panico da ‘pagina bianca’, fino alla registrazione e pubblicazione del proprio lavoro, compresa la presentazione davanti a un pubblico. Il tutto con la possibilità di confrontarsi con professionisti di alto livello”, sottolinea Caterina Licata, coordinatrice del progetto.

Durante la presentazione, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare in anteprima le tracce dell’album e interagire con i protagonisti e le protagoniste, che racconteranno la genesi delle loro canzoni e l’esperienza vissuta.

Il disco “Creative Music Lab”, infatti, è l’ideale conclusione del percorso formativo iniziato lo scorso ottobre con due masterclass tenute dallo stesso Dabbono. Il cantautore ha accompagnato ragazzi e ragazze nella composizione di testi e musiche e li ha guidati negli arrangiamenti. Il percorso è proseguito anche con una masterclass tenuta da Andrea Rigonat (chitarrista, polistrumentista, compositore e produttore discografico che da anni collabora con Elisa) per lavorare sulle bozze dei brani e sugli arrangiamenti; un seminario con il social media manager Roberto Padalino; un incontro con Federico Mansutti di The Artist Garage su discografia, diritti d’autore e distribuzione oltre a varie sessioni di registrazione in studio nella sede di The Groove Factory per completare la realizzazione e la registrazione dei brani.

Il progetto è stato realizzato da The Groove Factory grazie al sostegno del bando “Per Chi Crea” 2024, il programma promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE a supporto della creatività e la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani. confermando l’importanza di investire nelle nuove generazioni di autori e interpreti.

I brani sono stati registrati e mixati da Marco Gariazzo, gli arrangiamenti sono stati curati da Vincenzo di Francesco, Alessandro Dri, Fabrizio Bon e suonati da Carlo Amendola, Alessandro Dri (batteria), Nicolas Morassutto, Marco Gariazzo, Andrea Romana (chitarra), Paolo Viezzi al basso, Fabrizio Bon e Vincenzo di Francesco al pianoforte e tastiere.

L’album “Creative Music Lab” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music e Amazon Music.

L’ingresso all’evento è libero, ma è gradita la prenotazione tramite messaggio (SMS o WhatsApp) al numero 328 6343638

