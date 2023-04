Un film per parlare delle vittime dell’amianto a Monfalcone

Dopo “Dancing with Maria”, il regista Ivan Gergolet torna al Visionario di Udine giovedì 6 aprile per presentare al pubblico udinese alle 8.30 di sera, assieme all’attrice Valentina Carnelutti, “L’uomo senza colpa”, il suo primo lungometraggio di finzione, girato nella sua Monfalcone. Il film, una coproduzione tra Slovenia e Italia, è stato realizzato con il sostegno di Fvg Film Commissione e Fondo regionale per l’audiovisivo. Un’indagine umana prima che sociale, scritto come un noir legato ai tanti morti per amianto nella zona di Monfalcone, il film dimostra alla fine che la vendetta può trasformarsi in perdono e si è già aggiudicato il Premio Ettore Scola per la Miglior Regia al Bif&st 2023.