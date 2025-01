Venditti a Palmanova con “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary”

Antonello Venditti, cantautore fra i più amati dal pubblico italiano, dopo l’annuncio di due concerti a giungo nella sua Roma, aggiunge oggi nuove date al progetto “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary”. Continuano così i festeggiamenti per il 40esimo anniversario della super hit “Notte prima degli esami” e del disco “Cuore” iniziati l’anno scorso, e che proseguiranno quindi anche quest’anno con la speciale “2025 Edition”. Il viaggio dell’artista toccherà anche il Friuli Venezia Giulia con una data esclusiva in programma il prossimo 22 luglio 2025 nella città patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova (Ud), primo grande nome annunciato della rassegna “Estate di Stelle”. Quello di Venditti a Palmanova è un grande ritorno, dopo i memorabili concerti tenuti nel 2019 e nel 2022, quest’ultimo assieme a Francesco De Gregori. Durante i concerti della prossima estate l’artista offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare dal vivo i suoi grandi successi, capolavori che hanno emozionato intere generazioni. I bigliettiper il concerto di Palmanova, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanovae PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di martedì 21 gennaio. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

“Siamo davvero contenti di annunciare una nuova Estate di Stelle a Palmanova. I grandi nomi della musica animeranno anche quest’anno Piazza Grande, uno scenario unico nel suo genere, un’arena ideale per gli eventi live, uno spazio che è diventato in questi anni una cornice perfetta per accogliere grandi artisti, cuore della Città Fortezza patrimonio dell’umanità UNESCO”, ha commentato il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini.

“Cuore”, pubblicato nel 1984, contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco del tour estivo Antonello Venditti, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949, già da giovane conquista immediatamente la vetta delle classifiche con canzoni che diventano vere e proprie colonne sonore della vita di intere generazioni. Nei suoi spettacoli dal vivo è capace di appassionare e far sognare il pubblico conducendolo in un lungo viaggio attraverso le pagine più emozionanti della storia della musica italiana, pagine che lui stesso ha contribuito a scrivere, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta “Scuola Romana”, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d’amore e d’impegno sociale. Con quasi 40 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti in carriera.