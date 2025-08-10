Venditti torna a Palmanova: “Qui più volte che a Roma”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Antonello Venditti, che aveva scelto Palmanova anche nel 2019 e nel 2022, ha ricordato con orgoglio come la città stellata lo abbia ospitato più volte che la sua Roma, in una Piazza Grande gremita per l’ultimo appuntamento della rassegna “Estate di Stelle” con il tour “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary”. Quattromila le presenze, molte anche da fuori regione e dall’Austria, a conferma della popolarità dell’artista. Tra brani storici e racconti, ha accolto sul palco Elisa, presente tra il pubblico, dedicandole “Notte prima degli esami”. La scaletta, dominata dall’album “Cuore”, ha regalato emozioni con successi come “Sotto il segno dei pesci” e “In questo mondo di ladri”, cantati all’unisono sotto il cielo di Palmanova.