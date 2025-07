Via al 34° Mittelfest: sul palco in piazza Duomo Tosca e la FVG Orchestra

GUARDA IL VIDEO Sono state le musiche dei più celebri cartoni animati, cantate da Tosca, a dare il via alla trentaquattresima edizione del Mittelfest. La cantante si è esibita ieri sera sul palco in piazza Duomo, accompagnata dalle note della FVG Orchestra, dopo la cerimonia d’inaugurazione nella chiesa di San Francesco. L’edizione 2025 è dedicata ai Tabù, tema scelto direttore artistico Giacomo Pedini, che sarà percorso attraverso 29 progetti artistici provenienti da 15 Paesi, che si alterneranno fino a domenica prossima.

Per il vicegovernatore del FVG con delega alla Cultura Mario Anzil, in questi 34 anni “il Mittelfest ha saputo anticipare la visione che oggi abbiamo per il ruolo culturale della nostra Regione come terra di confine e di frontiera”.