Villa Manin in festa: Anna Pepe accende i 5 mila fan con energia e ritmo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’esplosione di ritmo, parole taglienti e tanta energia: ieri sera Anna Pepe ha infiammato Villa Manin, trascinando il pubblico con i suoi successi e la sua inconfondibile grinta sul palco. Un concerto che ha attirato fan da tutta la regione, creando un’atmosfera carica e partecipazione alle stelle, in una location d’eccezione come il parco monumentale di Villa Manin. La tappa friulana rientra nel tour estivo di Anna Pepe, che sta attraversando l’Italia con uno stile che unisce pop, rap e un’identità musicale sempre più definita. Applausi, luci, e una connessione forte con il pubblico: Villa Manin si conferma ancora una volta cornice ideale per grandi eventi musicali, capace di coniugare storia, arte e spettacolo. E il palco non si ferma: questa sera tocca a una leggenda della musica italiana, con il concerto attesissimo di Gianna Nannini.