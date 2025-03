1.400 karate kid a Udine per il 18° Campionato Italiano di Karate

Udine si prepara ad accogliere il 18° Campionato Italiano di Karate, una delle competizioni più prestigiose organizzate dalla Federazione Italiana Karate (FIK). L’evento si svolgerà dal 14 al 16 marzo 2025 presso il PalaCarnera, in Via Floriano Candonio 540, e vedrà la partecipazione di circa 1.200/1.400 atleti, accompagnati dalle loro famiglie, dai tecnici di riferimento e dal personale federale, tra cui organizzatori e arbitri.

L’assegnazione della manifestazione a Udine è frutto dell’impegno del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, che ha lavorato con determinazione per portare l’evento in una delle città simbolo della regione. La scelta di Udine non è casuale: rappresenta la capitale morale del Friuli e offre una visibilità nazionale all’evento, contribuendo a promuovere il karate e i suoi valori sul territorio.

Il Campionato Italiano di Karate vedrà gli atleti confrontarsi nelle due specialità principali della disciplina: Kata (forme), che rappresenta l’esecuzione tecnica e stilistica dei movimenti, e Kumite (combattimento), la sfida diretta tra i contendenti. Sarà un’occasione unica per appassionati e curiosi di ammirare da vicino il talento dei migliori karateka italiani e vivere un evento di altissimo livello sportivo.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ed è patrocinato dal Comune di Udine, a conferma della grande attenzione del territorio nei confronti delle discipline marziali e del valore formativo che il karate trasmette ai giovani atleti.

Shihan Giovanni Di Meglio, Presidente del Comitato Regionale FIK Friuli Venezia Giulia, ha commentato con entusiasmo l’assegnazione dell’evento: “Siamo orgogliosi di poter ospitare il 18° Campionato Italiano di Karate qui a Udine. Questo evento rappresenta una vetrina importante per il nostro territorio e per il movimento del karate in Friuli Venezia Giulia. Oltre all’alto valore sportivo, la manifestazione porterà un significativo indotto economico e turistico, coinvolgendo atleti, tecnici e famiglie da tutta Italia. L’auspicio è che Udine possa diventare un punto di riferimento stabile per eventi di questa portata”.



Con il 18° Campionato Italiano di Karate, Udine si conferma ancora una volta un crocevia fondamentale per lo sport nazionale, pronta ad accogliere i migliori atleti e a offrire un palcoscenico d’eccezione per una disciplina che unisce tecnica, passione e rispetto.

Cerimonia d’apertura sabato 15 marzo ore 13.00,con la presenza della Fanfara della Brigata Alpina Julia e del Colonnello Valle Corrado, Capo Ufficio MLF – Multinational Landing Force – Brigata Alpina Julia.