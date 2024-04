Sarà un 1° maggio di corsa a Codroipo. In Friuli i regionali di 10 km su strada

Codroipo è pronta a ospitare il campionato regionale di 10 km di corsa su strada. La cittadina del Medio Friuli aprirà le porte ai podisti mercoledì 1° maggio, quando sarà in programma la prima edizione del “Trofeo Città di Codroipo”. Si tratterà di una gara inserita nel calendario nazionale Fidal, oltre che nel calendario internazionale di World Athletics, che si svilupperà su un percorso certificato Fidal. Al via i runner delle categorie senior e master di tutto il Friuli Venezia Giulia. L’evento sarà valido anche come quarto round della Coppa Pordenone, circuito podistico allestito dal Comitato provinciale della Fidal. Per la prima volta una corsa che si svolge nella Sinistra Tagliamento entra a far parte del trofeo. Partenza unica alle 9:30, che sarà preceduta dal ritrovo alle 8:00 in piazza Garibaldi.

La manifestazione è stata presentata nella sala consiliare del Comune di Codroipo. Non potevano mancare le due società organizzatrici, l’Atletica 2000 di Codroipo e l’Atletica San Martino, con in testa i loro presidenti, rispettivamente Piergiorgio Iacuzzo e Franco Cristofoli. Entrambi hanno sottolineato con reciproca soddisfazione come il podismo abbia unito due club di altrettante province diverse. Attorno al tavolo delle autorità erano seduti anche il vice-sindaco del comune di Codroipo Giacomo Trevisan, il sindaco del Comune di San Martino Francesco Del Bianco, il comandante del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare, il colonnello Paolo Rubino, il vice-presidente dell’European Master Athletics Giovanni Tracanelli, il presidente della Fidal regionale Massimo Di Giorgio e i massimi dirigenti dei comitati provinciali Fidal di Pordenone e Udine, rispettivamente Ezio Rover e Massimo Patriarca.

A illustrare le peculiarità della gara è stato il vice-presidente dell’Atletica 2000 Marco Colavitti. La partenza sarà data da via IV novembre, all’altezza delle scuole elementari. I corridori la percorreranno sino a imboccare via Candotti, per arrivare successivamente in piazza Garibaldi. Da lì dovranno percorrere quattro giri di un tracciato che toccherà via Roma, via Friuli, via Circonvallazione ovest, via Latisana, via Candotti e infine piazza Garibaldi. Si tratterà di un percorso veloce, in cui saranno previsti anche due traguardi volanti (al 1° e al 3° chilometro). Le premiazioni sono previste alle 11.

Non solo sport, nella mattina codroipese di mercoledì 1° maggio. In collaborazione con la sezione di Codroipo della Società Friulana di Archeologia, sarà possibile visitare gratuitamente il museo archeologico di Codroipo allestito alle ex carceri in piazzetta Don Vito Zoratti (dalle 10 alle 13).