Parla sloveno la 33ª Corsa per Haiti: Kovacic conquista Gemona

È lo sloveno Miran Kovacic il re della 33ª edizione della Corsa per Haiti. L’atleta dello Swatt Club ha conquistato la Granfondo di Gemona del Friuli, chiudendo i 125 chilometri del percorso in 3 ore 25 minuti e 38 secondi, a oltre 36 km/h di media. Una vittoria arrivata in volata davanti al trevigiano Matteo Camerotto e al compagno di squadra Leonardo D’Antoni. Tra le donne successo netto di Elisa Benedet, capace di imporsi con ampio margine davanti a Emma Vatteroni e Federica Spessot.

Nella Mediofondo, disputata sui 100 chilometri, affermazione di Wladimir Cuaz del team Cicli Lucchini, mentre al femminile ha dominato Elis Simeoni.

Sono stati oltre 800 i partecipanti tra Granfondo e Mediofondo, accolti a Gemona del Friuli per un’edizione dal forte valore simbolico, inserita nel programma del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. Il percorso ha attraversato i territori del cratere sismico, trasformando la gara in un omaggio alla capacità di rinascita del Friuli.

Alla partenza presenti sindaci e amministratori locali, insieme all’assessore regionale Barbara Zilli, che ha sottolineato il valore solidale dell’iniziativa: «Nel 1976 il mondo aiutò il Friuli a rialzarsi, oggi il Friuli restituisce quella solidarietà attraverso Haiti».

Soddisfatto il patron Sante Chiarcosso, che ha celebrato il successo organizzativo dell’evento: «Da 33 anni portiamo avanti la cultura della solidarietà. Non conta quanto si dona, ma la continuità dell’aiuto e la capacità di trasformarlo in progetti concreti».

Foto Petrussi: