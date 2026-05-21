3mila atleti da tutta Italia a Lignano per gli Special Olympics

Alla Stadio Teghil di Lignano si è alzato il sipario sulla 41ma edizione dei Giochi nazionali estivi Special Olympics. Sono presenti oltre 3mila atleti provenienti da tutta Italia, pronti a confrontarsi in 21 discipline sportive.

L’evento, patrocinato dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dal Ministro per le Disabilità, prevede una settimana di gare e incontri che coinvolgeranno Lignano Sabbiadoro, Portogruaro, Bibione e Cordovado.

Imponente la macchina organizzativa dell’evento: oltre 200 membri dello staff, 650 tecnici, mille volontari, 600 accompagnatori e 1.400 familiari al seguito delle delegazioni. 2800 tra loro sono ospitati al Bella Italia Efa Village, che raggiunge così la massima espressione della propria vocazione al turismo sociale.