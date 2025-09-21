A 17 anni vince la Baja dello Stella: Kevin Manocchi super a Rivignano

E’ il 17enne Kevin Manocchi il vincitore della seconda edizione della Baja dello Stella. Il pilota di Portogruaro, su Yamaha Yxz1000r, ha chiuso davanti a tutti la gara di Rivignano Teor, valida come quarta prova del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV. Navigato dalla sorella Giada, ha completato i quattro settori selettivi in 1.22’50’’2, precedendo altri due veicoli Side by Side: quello guidato dal papà Michele, secondo con Gianluca Sbaraglia su Yamaha, e quello portato al traguardo da Martin Alejandro Cisella, che ha condiviso l’abitacolo del Can Am Maverick con Roberto Briani. I due equipaggi hanno pagato dal vincitore rispettivamente 2’39’’2 e 2’49’’9.

Per Manocchi si tratta del primo successo assoluto in carriera. Una gioia condivisa in famiglia, un risultato che gli ha permesso di consolidare la propria leadership nella graduatoria tricolore riservata ai veicoli SSV quando manca una gara al termine del campionato. Va sottolineato che, pur minorenne, il driver veneto può guidare il Side by Side con cui ha corso: per il Codice della strada il veicolo SSV è identificato come quadriciclo, che si può condurre con la patente B1 (conseguibile all’età di 16 anni).

La vittoria del pilota di Portogruaro è stato uno dei colpi di scena della prova della Bassa Friulana, organizzata dai Motori dello Stella con il Fuoristrada Club 4×4. Il favorito della vigilia, Manuele Mengozzi, dopo aver vinto il primo passaggio sul settore selettivo ha accusato problemi allo sterzo del suo Toyota Hilux. Navigato dalla friulana Elisa Tassile, il campione italiano non è partito nel secondo tratto. E’ ripartito nel terzo, ma ha chiuso alla fine quattordicesimo assoluto con una forte penalità. Nono dopo una gara complicata Alfio Bordonaro, che con Stefano Lovisa su Suzuki Gran Vitara si è comunque imposto nel Challenge Suzuki di cui è sempre più leader. Tra i fuoristrada e tra i veicoli T1 ha vinto Fabio Samsa, che con Mirko Brun ha inoltre chiuso sesto assoluto su Toyota Hilux.

Tra i veicoli T2 (fuoristrada derivati dalla serie) affermazione per Gianluca Morra e Stefano Tironi (Suzuki New Gran Vitara), tra i veicoli T3 successo per Andrea Castagnera con Alberto Marcon su Can Am Maverick. Tra le vetture Th a scaduta omologazione i più veloci sono risultati i friulani Mauro Cantarello e Denis Piceno su Bmw X3, tra le auto da rally Damiano Dus e Valter Massera su Citroen C2.