A Lignano il Campionato italiano Libertas di corsa campestre

Sarà Lignano a ospitare la 74esima edizione del Campionato nazionale Libertas di corsa campestre. La manifestazione si svolgerà sabato 29 e domenica 30 marzo al Parco Pineta Efa e vedrà coinvolte tutte le categorie, dagli esordienti sino ai master. Sono attese sul litorale più di cinquecento persone, per un evento che è stato indetto dal Centro Nazionale Sportivo Libertas e che sarà organizzato dal Centro Provinciale Sportivo Libertas Udine, dall’Asd Maratonina Udinese e dalla Lupignanum Track and Field.

Il weekend di gara prenderà il via sabato 29 con le staffette: la 3×300 metri riservata agli esordienti (alle 15.15), la 3×1000 di ragazzi e cadetti maschili e femminile (alle 15.40) e la 3×1500 di allievi, junior, senior e master maschili e femminili (alle 16.15). L’indomani sarà la volta delle prove individuali. Dalle 9.40 alle 10.05 sarà la volta degli esordienti, suddivisi nella categorie C, B e A. Le prime due si misureranno sulla distanza di 300 metri, l’ultima (che raggruppa gli atleti più grandi) sulla distanza di 600 metri. Alle 10.25 e alle 10.40 correranno ragazzi e ragazze (1000 metri), quindi alle 11 e alle 11.20 gareggeranno cadetti e cadette (2000 metri). A seguire allievi (alle 11.40, distanza di 4000 metri); allieve e tutte le categorie master femminile (alle 12, distanza 3000 metri); juniores, assoluti e master maschili (categorie Sm35-Sm55), impegnati alle 12.20 su un percorso di 6000 metri; juniores e assoluti femminili e master maschili (categorie Sm60-Sm80). Quest’ultimi correranno alle 13 sulla distanza di 4000 metri. Durante la mattinata è prevista anche una prova per gli atleti paralmpici Fispes e Fisdir.

Lignano si sta preparando così ad aprire le porte ai crossisti di tutta Italia per un grande evento, che avrà anche una notevole ricaduta sul territorio in termini economici e turistici. “Quando mi hanno chiesto di organizzare questo evento in Friuli, ho subito risposto “sì” con entusiasmo – ha affermato Venanzio Ortis, presidente del Centro Provinciale Sportivo Libertas Udine -. Stiamo lavorando per accogliere al meglio i partecipanti e offrire loro una gara su un percorso tecnico e di alto livello”. Le iscrizioni si stanno per chiudere: c’è tempo sino a lunedì prossimo 24 marzo per partecipare.

Foto: Grana/Fidal