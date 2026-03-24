A Liuzzi la cintura più prestigiosa di Iron Fighter

Dopo due successi di fila da parte di atleti polacchi, si è imposto un italiano. E’ andata ad Alessandro Liuzzi la cintura di Iron Fighter. Il portacolori del Tam Bucoliero Brindisi è succeduto nell’albo d’oro dell’evento di arti marziali a Kacper Muszynski e Fabio Di Lalla. Il pugliese si è aggiudicato la gara più prestigiosa della manifestazione organizzata dalla Kombat Gym di Fiume Veneto: sul ring allestito al Valery Space di Pordenone, Liuzzi è riuscito ad avere la meglio su Andrea Fior del Team Luzzardi. Il match, riservato agli atleti di un peso massimo di 67 kg, si strutturava su tre round da altrettanti minuti. E’ stato il momento più significativo della manifestazione, il cui primo atto si svolto nel 1997 grazie a un’idea di Gianbattista Boer, maestro ancora in cabina di regia in veste di organizzatore.

Nel corso della giornata sono stati assegnati anche altri titoli. La cintura di campione nazionale Wka è stata alzata al cielo da Nico Mazzer (Free Sport), che ha superato Nicola Codato dell’Eleven Revolution. Il titolo italiano dilettanti Wka è stato appannaggio di Brendon Fulle (Shin Bu Kan), che ha battuto Nicolò Manni (Team Abourchid). La vittoria del titolo italiano Wfmc è andata a Denis Circu (Asd Chock Team), che ha avuto la meglio sull’atleta di casa della Kombat Gym Sven Matievjc. Il torneo K1 di pesi medio-massimi che assegnava il titolo italiano della seconda serie Fight Net è stato vinto da Ayoub Elyamani (Team Abourchid). Per quanto riguarda il titolo italiano Pro-Fight net successo a Mirko Giannone del Team Casalino Brindisi, che si è dimostrato superiore a Francesco Varini del Shut Team Modena.

Buona la partecipazione agli incontri riservati ai dilettanti che si sono svolti nella prima parte della rassegna. A mettersi in evidenza molti atleti della Kombat Gym.