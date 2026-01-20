  • Aiello del Friuli
martedì 20 Gennaio 2026
Sport

A Terenzano il mondiale di flat track e speedway

Un 2026 di livello iridato per il Mc Olimpia. Le due prove sono in programma rispettivamente sabato 30 maggio e sabato 25 luglio Premiato dalla Federazione internazionale e italiana il rinnovamento dell’ovale di Pozzuolo
Redazione
Autore: Redazione

Le grandi gare internazionali di motociclismo tornano nel 2026 a Terenzano. L’ovale di Pozzuolo, grazie all’organizzazione del locale Moto Club Olimpia, ospiterà nel corso dell’anno due eventi di valore iridato. Sabato 30 maggio si terrà infatti la seconda prova del campionato mondiale di Flat Track, evento già ospitato nel corso del 2025; sabato 25 luglio invece si svolgerà il FIM Speedway Grand Prix Challange, prova che assegna gli ultimi posti per avanzare alla serie iridata di speedway (Fim Speedway Grand Prix).

Le due discipline, regolamentate dalla Track Racing Commission della FIM, sono accomunate dalla pratica sui circuiti ovali in terra battuta, ma con molteplici differenze: nello speedway vengono utilizzate moto specialistiche prive di freni, con un’accelerazione superiore ad una vettura da formula 1, mentre le moto da Flat Track sono semplici derivate da moto da cross facilmente reperibili sul mercato. Per la società di Pozzuolo, presieduta da Pier Paolo Scagnetti, ospitare due prove di valore mondiale rappresenta un grande riconoscimento da parte della Federazione internazionale e italiana. I vertici di entrambe le leghe hanno particolarmente apprezzato il salto di qualità compiuto dall’impianto di Terenzano, che grazie a un contributo ottenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ha apportato alcune migliorie alla struttura: tra queste, un’area completamente accessibile, dedicata alle persone disabili, e un nuovo tracciato (il primo in Italia) dedicato allo sviluppo del settore giovanile e omologato per gare ufficiali riservata ai più piccoli.

A tal proposito l’evento di speedway sarà preceduto dalla FIM SGP Academy, un percorso educativo che comprende allenamento in pista, tecnica di guida, sicurezza, preparazione fisica, manutenzione della moto e aspetti extra-sportiva. L’evento si terrà da giovedì 23 a sabato 25 luglio. L’Academy è organizzata in collaborazione con la Track Racing Commission Fim e con il supporto di piloti in attività ed ex campioni del mondo come Tony Rickardsson (sei volte iridato) e Greg Hancock (quattro volte iridato). Le due gare iridate hanno anche un buon impatto dal punto di vista turistico. Si stima che per l’evento di speedway possono arrivare in Friuli migliaia di spettatori considerato il periodo e la vicinanza alle località balneari della nostra regione.

Il Moto Club Olimpia lavora già da tempo per allestire entrambe le manifestazioni. Nuovi dettagli verranno comunicati in seguito.

