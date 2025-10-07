A Terenzano la finale del tricolore speedway, Castagna in dubbio

Terenzano e il Moto Club Olimpia si stanno preparando a ospitare la finale del campionato italiano speedway. Appuntamento sabato 11 ottobre nell’anello friulano per l’ottava e ultima tappa della serie, che andrà a chiudere la stagione nazionale di specialità. Le porte dell’impianto pozzuolese si apriranno alle 16 in occasione delle prove. Il via della gara alle 19. L’ingresso è libero. Assegnato lo scudetto under 21, vinto dal portacolori del Mc Olimpia Brando Lunardi, resta da stabilire chi sarà il campione italiano assoluto. A guidare la graduatoria è Michele Paco Castagna (Mc Olimpia), campione in carica, con 169 punti. Seguono Nicolas Covatti (Mc Lonigo) con 158 punti e Nicolas Vicentin (Mc Lonigo) con 142 punti.

Castagna, numeri alla mano, è il favorito, ma la sua presenza al cancelletto di partenza sarà in dubbio sino all’ultimo. Il rider ha infatti rimediato la frattura a una scapola lo scorso mese, durante la 77esima edizione del Casco d’oro di Pardubice (Repubblica Ceca). Il vicentino sta facendo di tutto per recuperare. Vuole difendere il titolo conquistato nel 2024 e valorizzare così l’ottima stagione nella serie tricolore. Per cucirsi nuovamente lo scudetto sulla tuta dovrà arrivare almeno quinto, posizione che gli permetterebbe di acquisire 16 punti e di rendere incolmabile il vantaggio tra sé e gli avversari. Se scenderà in pista, verrà contrastato da Covatti, che l’ha preceduto nella settima e penultima prova disputatasi a Lonigo. Il rider ha già vinto in passato il titolo italiano. Fuori dai giochi per il successo Vicentin, che però punta a Terenzano a consolidare la propria posizione sul podio e a difendersi dagli attacchi di Nicolò Percotti, quarto con 122 punti.

Per il Mc Olimpia saranno certamente in pista Omar Vezzaro, quinto con 106 punti, e Brando Lunardi, alla prima uscita da campione italiano U21. La gara del fine settimana alle porte sarà l’ultima della stagione nell’impianto di Terenzano, struttura che nell’ultimo weekend di settembre ha ospitato la terzultima tappa del campionato italiano Flat Track e la penultima prova del trofeo Dust & Fun.