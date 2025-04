A Terenzano riparte la stagione dello speedway

Riparte la stagione dello speedway in Friuli. Terenzano ospita nel fine settimana la seconda e la terza prova del Campionato italiano di specialità, partito nel precedente weekend con la gara d’apertura di Lonigo. Appuntamento a sabato 12 e domenica 13 aprile nell’ovale di Pozzuolo, dove incroceranno le ruote i migliori specialisti nazionali (e non) della derapata. Il via di entrambe le giornate alle 15, l’ingresso è gratuito. A organizzare la due giorni di sfide il Moto Club Olimpia, squadra che schiererà quattro piloti, tra cui il campione in carica Michele Paco Castagna.

Per la quattordicesima stagione di fila il rider vicentino difenderà i colori del team udinese, determinato a ripetere il titolo conquistato nel 2024. Paco, figlio d’arte, è l’unico italiano a gareggiare nel campionato professionistico inglese di speedway con la squadra di Edimburgo. Assieme a lui correranno nel trofeo tricolore Omar Vezzaro, il giovanissimo 15enne di Roveredo in Piano Brando Lunardi (che ha già debuttato in pista la scorsa stagione) e Daniele Tessari. Quest’ultimo rientra in sella dopo un anno di stop dovuto a un infortunio. I portacolori del Mc Olimpia sono stati convocati dal Settore Tecnico Federale a prendere parte alle gare di qualificazioni europee e mondiali, che si svolgeranno tra aprile e giugno in tutta Europa. Tra loro Lunardi parteciperà alle semifinali di Campionato mondiale SGP3 (moto a 250 cc) a Krsko in Slovenia sabato 24 maggio.

“Le due prove in programma a Terenzano nel fine settimana saranno di alto livello agonistico –commenta il presidente del Mc Olimpia, Pierpaolo Scagnetti –. Castagna sarà l’uomo da battere, con il pluri-campione nazionale Nicolas Covatti del Mc Lonigo a cercare di mettergli i bastoni tra le ruote dopo un anno di pausa dalle competizioni. Da non trascurare gli altri alfieri del Mc Lonigo come Nicolas Vicentin e Niccolò Percotti, che nel corso della passata stagione e degli allenamenti federali di inizio stagione hanno dimostrato di poter competere all’altezza di Castagna”. In gara in Friuli ci saranno anche piloti provenienti dall’estero e da paesi come Slovenia, Ungheria, Francia, Austria e Germania. La line-up è in fase di formazione.

L’impegno organizzativo del weekend sarà il primo stagionale per il Mc Olimpia, che allestirà nel corso della stagione numerosi eventi su due ruote. In calendario sono previsti altri due round della serie nazionale (in programma il 28 giugno e l’11 ottobre), due tappe del Campionato italiano di flat track (27 e 28 maggio) e, in particolare il round d’apertura del Campionato mondiale di flat track (Fim Flat Track World Championship). Quest’ultima manifestazione, la più importante, si terrà domenica 25 maggio.