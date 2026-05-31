A Terenzano trionfa una moto italiana nella seconda tappa del mondiale flat track

Trionfa una moto italiana sulla pista di Terenzano. La Ducati e il suo pilota Ashton Boughen vincono la seconda prova del campionato mondiale di flat track, andata in scena nell’impianto pozzuolese grazie al Moto Club Olimpia. La casa bolognese e il rider britannico bissano l’affermazione ottenuta a Roden, nei Paesi Bassi, nella prima tappa del circuito iridato, accennando la prima fuga stagionale. In Friuli la giovane promessa della specialità, che ha solo 18 anni, non lascia spazio alla concorrenza. Alle sue spalle, come in Olanda, finisce lo spagnolo Gerardo Bailo Pelegrin, bravo a domare la sua Zaeta, un’altra moto italiana. A completare il podio il campione iridato uscente, nonché primo nel 2025 a Terenzano, Ervin Krajcovic, che migliora così il quinto posto del debutto stagionale di Roden. Grazie a questo risultato il pilota boemo sale sul podio della classifica mondiale a quota 36 punti, raggiungendo i britannici Tim Naeve (Ducati) e Jack Bell (Triumph).

La vittoria della Ducati e di Boughen a Terenzano è meritata e regala un’altra pagina di storia al motociclismo italiano, visto che si tratta per la casa bolognese della seconda affermazione nel mondo off road. Per quanto riguarda i rider tricolori, il migliore al traguardo è Daniele Tonelli, ottavo su Tm. Al via della gara 24 piloti, che prima di affrontare la prova sono stati protagonisti della sessione di autografi prevista dal programma. Il flat track, va sottolineato, è una disciplina regolamentata dalla Track Racing Commission della FIM. I rider corrono su moto di derivazione crossistica, modificate per la specialità e facilmente reperibili sul mercato.

Il Moto Club Olimpia si concentrerà d’ora in avanti nella preparazione di un’altra gara di livello iridato. Sabato 25 luglio l’ovale pozzuolese ospiterà il FIM Speedway Grand Prix Challange, prova che assegna gli ultimi posti per avanzare alla serie iridata di speedway (Fim Speedway Grand Prix).

foto: Roberto Tomba