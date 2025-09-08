A Tolmezzo al Trial delle nazioni il leggendario Toni Bou: lo spagnolo vanta 38 titoli mondiali

Una leggenda del trial e del motorsport sta per tornare in Carnia. Al “Trial delle Nazioni”, in programma a Tolmezzo da venerdì 19 a domenica 21 settembre, gareggerà Toni Bou, rider spagnolo, 38 volte campione mondiale della specialità (a livello indoor e outdoor). Sarà lui a guidare la selezione iberica nell’Alto Friuli, territorio dove il pilota catalano, 39enne originario di Piera, si rivedrà a distanza di quattro anni dall’ultima volta. Nel 2021 prese parte alla prova di campionato iridato organizzata dal Moto Club Carnico, team intitolato a Tony Craighero, nuovamente in regia per l’evento di fine estate.

Sarà la Spagna, territorio di splendida tradizione di trial, la nazionale favorita alla sfida tolmezzina, ossia un trofeo iridato a squadre che giunge dopo il termine dei vari campionati individuali. A tal riguardo Bou è praticamente infallibile. Il rider della Montesa, componente ufficiale del team Repsol Honda Hrc, è campione consecutivamente dal 2007 al 2025 sia a livello indoor, sia a livello outdoor. Lo scorso weekend ha conquistato il titolo mondiale trial all’aperto. Per quanto riguarda il Trial delle Nazioni, il fuoriclasse catalano ha vinto con la selezioni iberica tutte le edizioni dal 2005 al 2021, mettendosi al collo la medaglia d’oro nel 2011 a Tolmezzo. Bou ha conquistato poi il successo nella gara del 2024, dopo che nel 2022 e nel 2023 il titolo era finito rispettivamente nelle mani di Francia e Italia. Nessun pilota nel motorsport vanta un curriculum di affermazioni pari a quello di Bou, che sarà inevitabilmente l’assoluto protagonista del weekend carnico, che inizia venerdì 19 settembre.

Quel giorno è prevista l’apertura del paddock, che si troverà nel centro di Tolmezzo. Sabato 20 saranno in programma le verifiche amministrative e si potrà accedere all’area di allenamento, con l’ispezione dei piloti alle zone controllate. Alle 18 di sabato si terrà la sfilata delle nazioni partecipanti alla prova lungo le vie del centro cittadino. Seguirà la presentazione delle squadre. Dalle 8.30 di domenica il via della gara (da piazza XX settembre), con le premiazioni previste attorno alle 15.

L’evento godrà del sostegno della Regione Fvg e di Promoturismo, del Comune di Tolmezzo, della Comunità di Montagna della Carnia, del Bacino Imbrifero Montano e della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. A Tolmezzo si daranno battaglia complessivamente circa centoventi piloti. Saranno rappresentate trenta nazioni e quattro continenti.