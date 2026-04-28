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Acuto di Nicolas Vicentin a TerenzanoIl pilota del Moto Club Lonigo fa suala seconda tappa del tricolore speedway

Il rider veneto precede l’alfiere di casa Paco Castagna e il compagno di squadra Nico Covatti Sono stati 1200 gli spettatori accorsi all’impianto pozzuolese. Prossima gara in Friuli il 20 giugno
Redazione
Autore: Redazione

È andata a Nicolas Vicentin la seconda tappa del campionato italiano speedway. Il pilota del Moto Club Lonigo si è imposto nell’ovale di Terenzano, che per l’occasione ha aperto le porte per la prima volta nel 2026. A organizzare la gara è stato il Mc Olimpia. Nell’impianto friulano il rider del team veneto è tornato sul gradino più alto del podio dopo una lunga pausa, dimostrando di essere competitivo e di avere le carte in regola per poter lottare per la conquista dello scudetto. In seconda posizione si è piazzato il portacolori di casa Michele Paco Castagna, il cui impegno è stato condizionato da una caduta rimediata pochi giorni prima della sfida. In terza posizione l’altro alfiere del Mc Lonigo, Nicolas Covatti, autore di una prova regolare.

In seguito a questo risultato Vicentin è riuscito a scavalcare nella classifica del tricolore Covatti: ora è secondo con 45 punti, seguito dal compagno di squadra a quota 42. Al comando c’è ancora il campione italiano in carica, Castagna, che guida con 47 punti. Paco era riuscito a vincere la prima tappa della serie a Lonigo, confermando poi il posto sul podio sull’anello di casa. La prossima tappa della serie nazionale si terrà il prossimo 10 maggio a Lonigo, quindi l’impianto di Terenzano riaprirà i battenti il 20 giugno per il quarto round. Si attendono molti spettatori: nell’ultima prova sulle tribune sono accorsi 1200 tifosi.

“Siamo contenti di come si è sviluppata la gara e di come si è aperta la nostra stagione organizzativa – ha affermato a riguardo il presidente del Mc Olimpia Pier Paolo Scagnetti -. Per noi sarà un anno impegnativo, per cui vogliamo farci trovare pronti. Oltre all’impegno italiano ci saranno anche le due sfide di valore mondiale. Il fatto che ci siano stati più di mille spettatori nella prima prova del 2026 ci dà molta fiducia”. Sabato 30 maggio, riprendendo le parole del presidente, si terrà la seconda prova del campionato mondiale di Flat Track, evento già ospitato nel corso del 2025; sabato 25 luglio invece si svolgerà il FIM Speedway Grand Prix Challange, sfida che assegna gli ultimi posti per avanzare alla serie iridata di speedway (Fim Speedway Grand Prix).

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