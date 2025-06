Al via la stagione di Andrea TomasiniIl pilota pordenonese debutta all’Italian Baja

Sta per arrivare il momento del debutto stagionale per Andrea Tomasini. Il pilota pordenonese, classe 1982, esordirà all’Italian Baja, gara valevole per la Coppa del Mondo di specialità, in programma da giovedì 3 a sabato 5 luglio in provincia di Pordenone. Già campione italiano di gruppo T4 tra i veicoli Side by Side, il driver affronterà l’evento organizzato dal Fuoristrada Club 4×4 con un Polaris Rzr 1000 dell’Rzr Polaris Team Italia. Un mezzo Side by Side, su cui sarà al debutto. A navigarlo sarà il fido Angelo Mirolo, copilota di Spilimbergo con cui condivide da anni l’abitacolo. Tomasini punterà a prendere confidenza col mezzo e a chiudere la prova, la prima per lui dopo molti mesi di inattività.

“Non vedo l’ora di salire in abitacolo – afferma il pilota -. Avrei dovuto esordire prima, ma alcune circostanze non me l’hanno permesso. Sono contento che Angelo abbia accettato di essere nuovamente al mio fianco e sono curioso di testare il Polaris, veicolo SSV che non ho mai provato. All’Italian Baja conto di divertirmi e, se acquisirò il giusto feeling durante il percorso, mi auguro di siglare qualche tempo importante”. La prova pordenonese, va ricordato, fa parte anche della Coppa Europa Fia nonché del Campionato italiano Aci Sport e del campionato ungherese.

Successivamente Tomasini parteciperà alle prossime e ultime due gare del trofeo tricolore: sono il Baja dello Stella, in programma a Rivignano il 19 e il 20 settembre e il Raid of the Champions, in calendario dal 7 al 9 novembre in Ungheria.