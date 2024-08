El Niño is back, Sanchez torna a casa dopo 13 anni

El Niño Maravilla torna a casa. Anzi, a ‘cjase’, 13 anni dopo il grande addio che lo vide approdare nel 2011 come ‘uomo mercato del momento’ al Barcellona di sua maestà Leo Messi.

Alexis Sanchez ha firmato il contratto biennale che lo legherà all’Udinese per la sua nuova avventura in bianconero. Due gli indizi che nelle scorse ore avevano rincuorato i tifosi: il cileno ieri sera si trovava a cena in un locale del centro storico del capoluogo friulano. A fornire il secondo indizio, invece, era stata la stessa società che sui suoi social aveva postato l’immagine di un ‘Leone’ (ovvero lo stesso simbolo che l’attaccante utilizza generalmente per distinguere i suoi profili ufficiali sul web) e una bandiera del Cile. Alle 16.35 di oggi, infine, è giunta la comunicazione ufficiale da parte del club. Questo l’incipit: “Qui dove è diventato un campione, qui dove ha trovato l’amore di una terra, qui dove la leggenda è iniziata: El Niño Maravilla è tornato tra noi, El Niño Maravilla è di nuovo bianconero! Alexis Sanchez è ufficialmente un giocatore dell’Udinese. Ha firmato un contratto biennale. “

Sanchez a Udine si riprenderà il suo 7, ovvero il suo numero di maglia lasciato dall’uscente Isaac Success, per il quale i Pozzo stanno già cercando una nuova sistemazione. El Niño torna al Friuli da svincolato, a 35 anni, convinto di poter comunque dimostrare molto a dispetto dell’età. Una scelta di vita e di cuore, visto che il cileno ha sempre dimostrato attaccamento e riconoscenza per l’Udinese e il Friuli, terra che lo ha amato e applaudito per tre anni, prima di vederlo volare verso i più grandi club di Spagna, Inghilterra, Francia e Italia.

Con l’Udinese, il Niño Maravilla ha giocato dal 2008 al 2011 racimolando tra Serie A e Coppe 112 presenze e 21 reti. Ora, dopo la seconda stella raggiunta con l’Iter, torna a parametro zero, ma con una bacheca ricca e colma di trofei nazionali e internazionali, tra i quali spiccano due Coppa America vinte con il suo Cile, una Coppa del mondo per Club (Barcellona), un Campionato spagnolo (Barcellona); una Coppa di Spagna (Barcellona); una Supercoppa (Barcellona), una Coppa Italia (Inter), due Supercoppa Italiana (Inter); due Campionati di Serie A (Inter) e due Coppe d’Inghilterra (Arsenal).

“Si chiude il cerchio con la storia – scrive la società -, il club che riaccoglie nella famiglia bianconera il più grande talento scoperto dal reparto scouting bianconero che, dal Friuli, ha spiccato il volo fino a consacrarsi come uno dei più grandi campioni degli ultimi 15 anni sui massimi palcoscenici internazionali“.

E poi ancora: “Sanchez, classe 1988, torna a casa sua per mettere a disposizione della nostra squadra tutta la sua immensa classe, la leadership e l’esperienza che, non ultimo, gli hanno consentito di laurearsi campione d’Italia con l’Inter nella passata stagione. L’Udinese e il Friuli sono casa di Alexis che, in tutti questi anni, ha mantenuto legame solidissimo con la società e tutta la Regione ed il club ha fortemente voluto il suo ritorno per mettere a disposizione di mister Runjaic un fuoriclasse assoluto che rappresenta un motivo di orgoglio anche per tutta la tifoseria bianconera. Lo riabbracciamo dopo 13 anni, ancora nel pieno della sua forza e più carico e combattivo che mai per toglierci insieme nuove soddisfazioni”.