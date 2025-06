Amelia Sgobino di Fagagna vince le nazionali di ginnastica artistica a Rimini

Sono tra le più giovani in gara, ma durante la competizione dimostrano un talento e una determinazione da vere professioniste. Amelia Sgobino, 10 anni appena compiuti, di Fagagna, e Sofia Gelsomino, 10 anni a settembre, di Palmanova, hanno conquistato una straordinaria doppietta nella sezione Ginnastica Artistica – Livello LA Avanzato – Categoria Allieve 2 dell’edizione estiva 2025 di “Ginnastica in Festa”, salendo rispettivamente sul primo e secondo gradino del podio nazionale.

Un risultato di grande prestigio ottenuto nella cornice di Rimini, dove si svolge una delle manifestazioni più attese del calendario ginnico italiano. Organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia con la collaborazione di Pesaro Gym 2019, Italian Exhibition Group ed Esatour Group, la kermesse sportiva “Ginnastica in Festa” raduna ogni anno migliaia di atleti da tutte le regioni d’Italia, impegnati nelle discipline della ritmica, artistica, aerobica, acrobatica, trampolino e parkour.

Le giovani friulane hanno brillato in ogni esecuzione – volteggio, parallele, trave e corpo libero – conquistando la giuria grazie a una combinazione di movimenti precisi, controllati ed eleganti. Il punteggio finale di 149,250 per Amelia e 148,900 per Sofia, testimonia il livello altissimo delle due atlete e la solidità del lavoro svolto in palestra.

Il successo di Rimini conferma il momento d’oro dell’ASU, e in particolare, delle sue giovanissime atlete: il 13 aprile scorso, Amelia e Sofia avevano già fatto parlare di sé alla gara regionale individuale di San Vito al Tagliamento, chiudendo rispettivamente al primo e al terzo posto. Sempre a San Vito, con le compagne Amalia Bertossi, Sofia Albini ed Elisa Da Ros, avevano portato a casa il titolo di “Campionesse regionali a squadre”. Amelia, inoltre, nei mesi scorsi ha conquistato un brillante terzo posto ex aequo, assieme a Matilde Camilli, alla competizione nazionale “Duo” – Rimini Winter Edition 2024.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle allenatrici dell’ASU Anna De Filippis, Sofia Radakovick e Elena Zaldívar Saez, che da anni accompagnano il percorso sportivo delle ragazze con passione e instancabile dedizione.

“Siamo felicissimi – commenta Anna De Filippis –. Le ragazze lavorano duramente ogni giorno, con entusiasmo e determinazione. A Rimini sono riuscite a gestire la pressione e a dare il meglio. Ma questi risultati sono anche frutto del sostegno reciproco tra compagne, della fiducia delle famiglie e dell’impegno di tutto lo staff tecnico. La ginnastica è una disciplina complessa, e per crescere servono talento, costanza e una vera squadra alle spalle.”