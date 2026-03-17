Andrea Tomasini vince l’Italian Baja-Artugna Race

Un successo che vale una carriera. Andrea Tomasini, pilota di Pordenone, ha conquistato la sua prima vittoria assoluta nel Campionato Italiano Cross Country. L’ha fatto in casa, ad Aviano, all’Italian Baja di Primavera-Artugna Race, prima tappa della rinnovata serie tricolore di specialità. Navigato da Angelo Mirolo, co-driver di Spilimbergo, il 43enne friulano ha completato i quattro passaggi sull’unico settore selettivo in 1.28’08’’3, precedendo di 17’’1 Alejandro Cisella ed Erika Mingozzi e di 1’16’’9 Lucio Rossi e Leonardo Presotto. Tomasini, a bordo di un Polaris Rzr 1000 dell’Rzr Polaris Team Italia di gruppo T4, si trovava al secondo posto dopo la conclusione delle prove. Il duo in testa, formato da Kevin e Giada Mannocchi, tuttavia, è stato successivamente squalificato per irregolarità tecnica. Il successo è così andato al pordenonese.

“Ho realizzato un sogno, ancora non ci credo – ha detto il pilota al traguardo di Aviano -. Ero all’esordio stagionale e salivo sul side by side a distanza di quasi nove mesi dall’ultima volta. I primi passaggi mi sono serviti per ritrovare il feeling con la vettura, anche se sono stati difficili: ho avuto problemi di visibilità legati ad acqua e pioggia. In seguito la situazione è migliorata e ho alzato il ritmo, passando dal quinto al secondo posto e infine al primo. Sono veramente contento. Ho dimostrato costanza e velocità. Ringrazio le persone e gli sponsor che mi hanno sostenuto”. Tomasini ha confermato la sua regolarità, cogliendo nella gara organizzata dal Fuoristrada Club 4×4 una vittoria che gli garantisce slancio in vista del campionato. Il pilota prenderà parte a tutta la serie tricolore, che vede la seconda tappa svolgersi in Sardegna al Sardegna Rally Raid (in programma dal 14 al 17 maggio).

“Arriverà il tempo di pensare al prossimo impegno – ha riflettuto Tomasini -. Intanto mi godo la vittoria assieme al mio team e al mio navigatore Angelo, con cui corro ininterrottamente dal 2019. Per quanto mi riguarda il successo rappresenta il culmine di un percorso iniziato nel mondo del cross country tanti anni fa. Imporsi in casa ha poi un sapore speciale. Non mi scorderò mai questa giornata”.