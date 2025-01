Maltempo, annullata la tappa di Coppa Europa di Sella Nevea

Dopo tre giorni di maltempo la macchina organizzatrice della tappa di Coppa Europa femminile di discesa libera prevista per domani e giovedì a Sella Nevea, ha dovuto arrendersi.

Nonostante gli sforzi messi in atto dal personale di PromoTurismo FVG, la tanta pioggia caduta non ha permesso, infatti, di garantire la sicurezza delle atlete lungo la pista Canin.

Nei giorni scorsi erano già state annullate le due prove libere cronometrate e nel corso della riunione di giuria tenutasi nel pomeriggio di oggi presso la sede dell’Unione Sportiva Camporosso, storica società organizzatrice delle gare, si è deciso di annullare definitivamente l’evento.

«Sono profondamente dispiaciuto per la decisione che abbiamo dovuto prendere – è il commento rammaricato di Damiano Matiz, presidente dell’U.S. Camporosso -. Nel corso delle ultime edizioni siamo sempre stati fortunati con il meteo, ma questa volta davanti a un tempo atmosferico decisamente sfavorevole, non potevamo fare diversamente. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato nell’organizzazione dell’evento: dai volontari della nostra società che si sono messi subito a disposizione dedicando le loro forze e il loro tempo agli uomini di PromoTurismo FVG, dalla Regione FVG al Comune di Chiusaforte, dal personale sanitario al soccorso e in particolare la coordinatrice dottoressa Alice Pravisani.

Ci tengo anche a ringraziare di cuore per la disponibilità dimostrata il coordinatore della FIS per la Coppa Europa femminile Jordi Pujol e tutti i team nazionali che avrebbero dovuto sfidarsi in questi due giorni di gare».

Al cancelletto di partenza di Sella Nevea era prevista la partecipazione di una cinquantina di atlete – alcune tra le più giovani e promettenti discesiste del mondo – in rappresentanza di una decina di Nazioni, mentre come apripista avrebbe dovuto partecipare il tre volte campione Olimpico Matthias Mayer (oro in discesa libera a Sochi 2014 e oro in super G a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022).