Anticipo di Udinese-Napoli, domani il verdetto

Udinese – Napoli, la partita che potrebbe portare i partenopei a vincere lo scudetto dopo 33 anni, potrebbe essere anticipata per questioni di ordine pubblico. Il match, che era stato già posticipato da martedì a giovedì 4 maggio, alle 20.45, ora potrebbe essere nuovamente anticipato di qualche ora, ma nella medesima giornata.

La decisione verrà presa domani, durante un vertice che si terrà in Prefettura, a Udine

“L’unica cosa certa, al momento – ha riferito il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello – è una riunione convocata per domani mattina con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita”.

Ogni possibile istanza in proposito viene, quindi, rinviata al termine del summit. Tra le ipotesi che circolano c’è per l’appunto il fischio di inizio anticipato di un paio d’ore, fermo restando che una mancata vittoria della Lazio sul Sassuolo, nella gara di mercoledì alle 21, garantirebbe comunque la conquista del terzo scudetto in anticipo, restando seduti davanti al televisore.

La decisione interesserà anche la prefettura di Napoli. Il prefetto partenopeo Claudio Palomba è infatti interessato alla potenziale gestione dei festeggiamenti nella sua città, con tanto di accoglienza alla squadra a Capodichino da parte di migliaia di persone. L’organizzazione serale è già complessa, quella nel cuore della notte lo sarebbe ancora di più. Per questo motivo prende quota l’idea di aprire il Maradona ai tifosi per la trasmissione della partita e un’eventuale festa con la squadra al ritorno da Udine. Se l’indicazione dal Viminale sarà positiva, poi toccherà all’Osservatorio e al Casms dare il via all’adozione del provvedimento.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Napoli, però, sembra si vada verso la conferma dell’orario delle 20,45. La squadra partenopea rientrerà a Capodichino nel venerdì mattina, per evitare che l’aeroporto resti paralizzato nella notte.