Anche l’Apu sull’11, il grande basket solo su Telefriuli

E’ stato sottoscritto stamane l’accordo di collaborazione tra APU e Telefriuli, storica emittente televisiva del Friuli Venezia Giulia che già dal finale di questa stagione accompagnerà i bianconeri narrando le loro gesta sportive.

La partnership prevede la trasmissione in differita di tutte le gare casalinghe e le trasferte della formazione friulana, a partire dalla prossima sfida di domenica 21 aprile a Cantù. Il palinsesto verrà arricchito da una trasmissione interamente dedicata al mondo APU, che andrà in onda ogni settimana a partire da giovedì 2 maggio dalle 18.30 alle 19.00 e in replica il venerdì alle 15.30 e alle 22.30.

Il progetto si completa con la creazione di APU TV, canale tematico on demand sulla piattaforma HBBTV di Telefriuli, che raccoglierà video, interviste e approfondimenti su tutto il mondo APU, dai bimbi e le bimbe del MiniAPU fino alle gesta della prima squadra, passando per il settore giovanile.

“Sono estremamente soddisfatto per la nascita di questa importante collaborazione con Telefriuli” ha dichiarato il numero uno bianconero Alessandro Pedone. “Questo contenitore innovativo – ha proseguito il Presidente – consentirà ai nostri tifosi di conoscere tramite un canale privilegiato tutto il mondo APU, grazie ad approfondimenti, interviste e notizie in esclusiva. Ringrazio l’Amministratore delegato dott. Alfonso Di Leva per aver sposato con entusiasmo il nostro progetto. APU e Telefriuli sono due eccellenze di questa regione e la prestigiosa partnership sottoscritta oggi ne è la conferma”.