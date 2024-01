APU, il derby è tuo: Trieste battuta 87 a 83 e superata in classifica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grandi giocate e grandi giocatori, falli, espulsioni, fischi, sfottò, nervosismo e agonismo. Gli ingredienti ci sono tutti e il derby è – al momento – la partita dell’anno in Friuli Venezia Giulia. Il derby che torna al Carnera, ai tremilacinquecento sugli spalti, e che così come successo nel 2017, va a Udine, che tiene lì una imbizzarrita Trieste fino a venti secondi dalla fine, quando le due squadre sono pari, e del resto non conta più nulla ma solo le scelte. Quella di Jason Clark, imbeccato da un Vertemati espulso a metà terzo quarto, è geniale, quella degli alabardati di coach Christian invece è fallimentare. E lì finisce una gara incredibile, fatta di uomini e di giocatori, di triple e di mani sotto canestro, e di verdetti: il primo e più grande è che Udine batte Trieste 87 a 83 e ribalta anche la differenza canestri, guadagnandosi un posto al sole e confermando l’impermeabilità del Carnera.

Il secondo è che Udine è una grande di questo campionato, mentre Trieste si lecca le ferite e pur con una partita in meno rischia di passare il fine settimana da sesta in classifica, superata anche da Verona con cui, anche in questo caso, ha la differenza canestri a sfavore. E il terzo e finale è che la prima fase è agli sgoccioli, ma subito dopo ne partirà una seconda ancor più complicata, e per entrambe, Udine e Trieste, sarà imperativo farsi trovare pronte se l’obiettivo, dichiarato o meno, e la A1.

Con coach Vertemati espulso nel terzo quarto, la squadra è stata guidata dall’assistente, Gerosa, che ha parlato alla fine. Tra i protagonisti in positivo per l’APU anche Iris Ikangi e il capitano, Diego Monaldi, mentre Ariel Filloy per Trieste traccia la linea da qui in avanti.