A caldo, dopo la sconfitta di domenica nel derby contro Verona, il presidente Pedone conscio del peso delle assenze di Sisko e Bendzius, aveva rassicurato i tifosi bianconeri: “Siamo attivissimi sul mercato e stiamo lavorando concretamente per individuare le soluzioni migliori per la squadra”. Ventiquattrore dopo, ecco l’annuncio: “L’APU Old Wild West Udine comunica di aver raggiunto un accordo per l’arrivo in bianconero di Yordan Minchev, ala grande bulgara classe 1998, proveniente dal BAXI Manresa, formazione della Liga ACB spagnola”. E’ lui il sostituto di Eimantas Bendzius, il lituano che si è infortunato la scorsa settimana in allenamento e che, a causa della lesione al polpaccio, starà fuori almeno un mese e mezzo. Vertemati ha così a disposizione il nuovo lungo che è più duttile ed è in grado di ricoprire sia il ruolo di ala grande che quello di centro. Porta quindi versatilità, difesa e un contributo a rimbalzo su entrambi i lati del campo. Un dettaglio importante, è comunitario: l’Apu non sarà così costretta a spendere uno dei quattro visti lavorativi rimasti per questa stagione. Soddisfatto dell’operazione il presidente Pedone che ha sottolineato che “Yordan Minchev è un giocatore di qualità, con esperienza internazionale e caratteristiche che potranno rivelarsi particolarmente utili nel nostro sistema di gioco”. E felicissimo anche Minchev che ha assicurato: “Arrivo con tanta motivazione e con la voglia di mettere le mie caratteristiche al servizio della squadra. Mi piace giocare con energia, lottare su ogni pallone, aiutare i compagni a rimbalzo e contribuire in tutti gli aspetti del gioco. So che mi aspetta una sfida importante, ma sono pronto a lavorare duramente per inserirmi il prima possibile nel gruppo e dare il mio contributo”. Minchev ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per l’anno successivo.