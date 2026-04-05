Apu sconfitta a Cremona

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non bastano le buone prestazioni di Dawkins, Christon e Calzavara ad una Apu Udine sconfitta per 82-73 in trasferta dalla Vanoli Cremona. Se la prima metà di gara si è conclusa con una situazione di sostanziale equilibrio ed i lombardi avanti di soli due punti, 39 a 37, è al rientro dagli spogliatoi che i lombardi hanno scavato il solco decisivo portandosi anche a +15. Non basta poi l’orgoglioso finale di gara dei friulani che riescono a ricucire solo in parte il divario. E coach Vertemati non cerca scuse.