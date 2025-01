ASU 150, Fedriga: “Esempio di realtà che ha saputo crescere e rafforzarsi”

Presenze importanti ieri alla cena di gala per i 150 dell’Associazione Sportiva Udinese. All’evento era presente anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga che ha elogiato l’ASU: “L’Associazione sportiva udinese rappresenta un esempio di come la passione e l’impegno possano trasformare una realtà locale in un punto di riferimento nazionale e internazionale, ma soprattutto è una realtà capace di generare senso della comunità. Attraverso una serie molto ampia di attività rivolte a tutte le età e collaborazioni che mettono al centro l’inclusione, l’Asu dimostra infatti che lo sport è un veicolo di coesione sociale”.

Elogiando l’Asu per l’encomiabile lavoro svolto il governatore ha donato all’associazione la targa commemorativa realizzata dalla Regione per l’evento e ha rimarcato come “attraverso lo sport si imparano il sacrificio e l’impegno e anche il significato del fallimento, che è parte integrante della vita. L’Asu non forma solo atleti ma cittadini consapevoli che fanno parte di una comunità che è in grado di muoversi coesa e affrontare grandi difficoltà”.

Il vicegovernatore Anzil ha quindi osservato che “l’Asu è da oltre un secolo e mezzo un punto di riferimento in ambito sportivo per la città di Udine e l’intero Friuli Venezia Giulia ed oggi è anche un partner tra i più affidabili per l’amministrazione regionale. Una realtà che consente a centinaia di ragazzi di praticare le più disparate discipline sportive”.

L’intervento del governatopre Fedriga all’evento per i 150 anni dell’Asu