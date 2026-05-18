Atletica 2000 Meeting, ventesima edizione con il campione italiano Saccomano nel disco

Il countdown è iniziato. Martedì 2 giugno, sulla pista di San Vito al Tagliamento, è in programma l’Atletica 2000 Meeting, uno degli appuntamenti più attesi della stagione su pista del territorio. La riunione, organizzata dall’Atletica 2000 di Codroipo con la Libertas Sanvitese, taglia quest’anno il traguardo delle venti edizioni. Una ricorrenza importante, per un evento entrato nel 2024 nella serie Challenger del World Athletics Continental Tour e che fa parte dell’EAP-Events for Athletics Promotion, circuito che riunisce 15 meeting internazionali europei. La manifestazione, in calendario tra nemmeno un mese, sarà aperta alle categorie assolute e master, nonché ad under 14, under 16 e atleti paralimpici. Il via alle 16.30.

Tra gli iscritti spicca già un nome di livello assoluto, nonché uno dei migliori atleti italiani. Sulla pedana del lancio del disco si misurerà Enrico Saccomano, classe 2001, campione nazionale assoluto in carica e più volte protagonista nella gara di San Vito. Il portacolori dell’Aeronautica Militare, originario di Nespoledo, ha vinto il titolo tricolore estivo 2025 a Caorle, spedendo l’attrezzo di 2 kg al primato personale di 63,31. Nel suo palmares spiccano anche le vittorie alle ultime due edizioni nei campionati italiano invernali di lanci. L’aviere friulano ha rappresentato inoltre l’Italia ai campionati Europei a squadre dell’anno scorso di Madrid, alla Coppa Europa invernale di lanci 2025 e 2026 nonché ai campionati mondiali Universitari dell’anno scorso. In carriera ha collezionato 14 lanci sopra la barriera dei 60 metri.

Nelle prossime settimane sono attesi altri atleti di ottimo livello per una manifestazione che, nelle ultime due edizioni, ha visto migliorare ben undici primati. Le prove riservate alle categorie assolute saranno i 100, 400, 800, lancio del disco, salto in alto (maschili e femminili), 5000 (maschili), salto in lungo (maschile), salto con l’asta e lancio del giavellotto (femminili).