Atletica: attesa per la prima edizione della mezza maratona di Lignano-Bibione

Ci sarà anche il keniano Elisha Rotich, nel 2021 vincitore a tempo di record (2h04’21”) della maratona di Parigi, al via della Over Borders Half Marathon, che domenica 30 giugno debutterà sul suggestivo percorso a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Confermati anche gli azzurri Yassine Rachik, Bamoussa e Bottarelli. Si partirà da Lignano Sabbiadoro (Udine), con start nei pressi dell’iconica Terrazza a Mare, e si arriverà in piazza Fontana a Bibione (Venezia), correndo su un percorso che offrirà, tra l’altro, vedute sulla Laguna di Marano e l’attraversamento della pineta di Bibione. Il passaggio tra Friuli e Veneto avverrà poco prima di metà gara, nel corso del nono chilometro, attraverso il ponte stradale di via Lignano. L’Over Borders Half Marathon congiungerà idealmente anche due fari: quello che, sulla punta più a est di Lignano Sabbiadoro, segnala l’ingresso nella Laguna di Marano e quello che svetta a Bibione nell’area di pregio naturalistico compresa tra la zona del Lido dei Pini e la foce del Tagliamento. Altra curiosità: l’Over Borders Half Marathon cambierà ogni anno direzione di marcia. Dopo l’edizione inaugurale, da Lignano Sabbiadoro a Bibione, nel 2025 si partirà in Veneto e si arriverà in Friuli.

Gli iscritti sono più di 850. “Il dato è molto positivo e conferma l’attenzione con cui gli appassionati guardano al debutto della Over Borders Half Marathon – commenta Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano, società sportiva trevigiana di notevole esperienza in campo organizzativo, ideatrice dell’evento -. Le iscrizioni vanno avanti, ma crediamo ancora per pochi giorni. I pettorali disponibili, in questo momento, sono un centinaio: raggiunta quota mille, come previsto, chiuderemo le iscrizioni”.