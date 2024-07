Otto squadre under 23 e trecento atleti per i Play Together Athletics

Otto rappresentative al via, di cui sei italiane e due straniere. In tutto circa trecento atleti, che affolleranno la città per due giorni e che gareggeranno suddivisi in diciassette specialità. Tra le stelle in pista la campionessa italiana in carica di salto in alto Idea Pieroni (Emilia Romagna) e la campionessa dei Giochi del Mediterraneo U23 di lancio del disco Lucija Leko (Croazia). Con queste premesse si avvicinano i “Play Together Athletics”, manifestazione internazionale U23 di atletica leggera, in programma sabato 20 e domenica 21 luglio al campo Mario Agosti di Pordenone. I dettagli dell’evento sono stati resi noti oggi, giovedì 18 luglio, nella sala consiliare del Comune di Pordenone di fronte alle autorità politiche, militari e sportive. Presente una delle tre madrine della kermesse, la pordenonese Marzia Caravelli: cresciuta proprio all’Agosti, vanta due presenze ai Giochi Olimpici (Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016) rispettivamente nei 100 e nei 400 ostacoli. Le altre due testimonial, Manuela Di Centa (campionessa olimpica di sci di fondo) e Alessia Trost (saltatrice in alto con due partecipazioni ai Giochi), impossibilitate a esserci per motivi personali, hanno mandato un messaggio video.

Le campionesse hanno introdotto l’evento, organizzato dal Comitato Regionale Fidal del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del Comune di Pordenone, il Comitato Provinciale Fidal di Pordenone e sette società del territorio. Le formazioni straniere al via sono Austria e Croazia, quelle italiane sono Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e naturalmente Friuli Venezia Giulia, in pista con un team di 32 atleti. Le gare si disputeranno nel pomeriggio di sabato (dalle 15.20) e nella mattinata di domenica (dalle 9.30) e vedranno coinvolti atleti di grande prospettiva futura. Oltre a Pieroni e Leko, va citato l’under 20 della Lombardia Matteo Sioli, saltatore in alto capace di 2,21, quarto al mondo nel 2021. Per il Friuli da segnalare Giada Cabai, pesista del Malignani, vice-campionessa italiana indoor assoluta in carica, che proprio con Sioli rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali under 20 in Perù di fine agosto. Tra le autorità presenti, per un evento che coniuga sport e turismo, la consigliere regionale Lucia Buna, l’assessore allo sport del Comune di Pordenone Walter De Bortoli e il presidente del Comitato Regionale Fidal Massimo Di Giorgio.

LA SQUADRA DEL FVG. 100 metri: Marco Stipancich (Promo Run Trieste), Vittorio Polo, Amos Pucci, Valentina Lucchese (Friulintagli), Margherita Petrussa (Malignani); 200: Gabriel Tavcar (Polisportiva Triveneto Trieste) e Alice Beltramini (Malignani); 400: Nicola Bressan (Gemonatletica) e Beatrice Vattolo (Malignani), 800 metri: Tinej Sterni (Trieste Atletica) e Giorgia Pase (Cus Trieste), 1500: Masresha Costa e Aurora Del Rizzo (Libertas Casarsa); 3000 siepi: Pietro Sergas (Trieste Atletica) e Ilaria Bruno (Friulintagli); 100 e 400 ostacoli: Giulia Fanzella (Cus Trieste) e Riccardo Morena (Atletica Gorizia); salto in alto: Alessandro Castaldo (Cus Trieste) e Giada Sommaggio (Lupignanum); salto in lungo: Manuel Zucchet e Mifri Veso (Friulintagli); salto con l’asta: Alberto Nonino (Malignani) e Sara Agostinis (Friulintagli); getto del peso: Giovanni Maria Sordi (Friulintagli) e Giada Cabai (Malignani); lancio del giavellotto: Claudio Alberto Pugnetti (Gemonatletica) e Veronica De Eccher (Libertas Grions e Remanzacco); lancio del disco: Giada Cabai; lancio del martello: Davide Vattolo (Malignani); staffetta 4×100: Tavcar, Stepancich, Pol, Pucci, Beltramini, Lucchese, Petrussa, Fanzella; 4×400 mista: Nicola Bressan, Filippo Argenton (Friulintagli), Beatrice Vattolo, Carlotta De Caro (Malignani).