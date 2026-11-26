Due titoli italiani, frutto di un lavoro iniziato due anni fa. Federico Crozzolo ha chiuso nel migliore dei modi la stagione 2026, laureandosi campione nazionale nelle categorie FX2 e Super F1000. Il pilota di Cordenons, classe 1985, ha centrato il doppio traguardo su pista al Misano World Circuit, dove si è tenuto l’ultimo appuntamento stagionale dei campionati FX Racing Weekend, manifestazione che ha visto al via quasi 200 concorrenti. Al volante della monoposto Griiip G1 del Team Battaglia Racing Car, Crozzolo ha preceduto Andrea Galluzzi nella graduatoria assoluta della FX2, categoria aperta alle monoposto con specifiche di Formula 3 e ai prototipi, imponendosi anche nel trofeo riservato alle G1.

Il pordenonese è stato il grande protagonista della stagione, contraddistinta da cinque fine settimana di gara, per un totale di dieci manche, nelle quali ha ottenuto cinque vittorie e altri tre piazzamenti sul podio. A rendere particolarmente significativi i due titoli è il percorso compiuto da Crozzolo assieme alla squadra. Entrato a far parte del Team Battaglia Racing Car nel 2025 nelle vesti di pilota e collaudatore, il driver ha contribuito allo sviluppo della monoposto, sulla quale sono stati effettuati interventi sia di natura meccanica sia elettronica. Già nella passata stagione, nonostante il lavoro di sviluppo in corso, era riuscito a salire sul podio a Varano e a Misano.

Un ruolo di primo piano nella crescita della vettura e dello stesso Crozzolo l’ha avuto un altro esponente del mondo dei motori regionale, il triestino Diego Husu. Con il suo ingegnere di pista il pilota ha lavorato molto nel corso delle ultime due stagioni sulla messa a punto della monoposto e sull’analisi dei dati della telemetria. Un lavoro

collettivo che ha dato i suoi frutti nel 2026 e al quale hanno contribuito tutti i componenti della squadra.

Il nome di Crozzolo è noto agli appassionati di automobilismo della regione anche per i suoi trascorsi all’Italian Baja, manifestazione alla quale ha preso parte dal 2016 al 2021. All’esordio al volante del Nissan Navara Ermolli T1 del Team 4×4 Explorer, dal 2019 al 2021 ha gareggiato nelle vesti di pilota ufficiale Suzuki sulla Grand Vitara T1, avendo come compagno di squadra Lorenzo Codecà. Proprio nel 2019 ha ottenuto una vittoria di classe nella gara friulana. Crozzolo ha fatto della sua passione una professione: è infatti istruttore di guida sportiva e race coach, specializzatosi nell’attività con le Ferrari. Parallelamente agli impegni al volante delle monoposto, svolge l’attività di coach e pilota nel mondo delle GT, ambito nel quale ha maturato esperienze internazionali tra Stati Uniti e Spagna.