BUSINESS FVG
mercoledì 17 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Baja dello Stella, in gara i migliori della serie tricolore
Torna a Codroipo il “Banchetto del Doge”
Recruiting Day per le società benefit a Gorizia
50 milioni di euro per credito agevolato FRIE
Api-Confagricoltura Fvg: purtroppo ancora un’estate all’insegna del pesce estero      
Bufera sulla sicurezza a Udine, parla il sindaco De Toni
Violento nubifragio, si allagano strade e scantinati. Decine gli alberi caduti
Vandalismi, l’ira del sindaco: “Atti vergognosi, ora pugno duro”
Comitato Udinese sicura: guida del timone a Sara Rinaldi
Sit-in per la sicurezza, l’organizzatore: politici non graditi
Sport

Baja dello Stella, in gara i migliori della serie tricolore

Si sono chiuse le iscrizioni alla quarta del prova del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV. Nella Bassa Friulana saranno 28 gli equipaggi al via: si correrà sabato 20 settembre
Redazione
Autore: Redazione

Sarà un’edizione ad alta qualità la seconda della Baja dello Stella. Si sono chiuse le iscrizioni alla gara di Rivignano Teor, valevole come quarta prova del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV. Nella prova organizzata dai Motori dello Stella, sabato 20 settembre correranno i migliori equipaggi della serie tricolore: saranno in tutto 28 gli equipaggi che incroceranno le ruote nella Bassa Friulana, desiderosi di andare a caccia di quei punti utili per raggiungere i propri obiettivi nella serie nazionale.

All’evento, che vedrà in cabina di regia anche il Fuoristrada Club 4×4 di Pordenone, non mancheranno i leader delle classifiche Cross Country e Side by Side, rispettivamente Manuele Mengozzi e Kevin Manocchi. I due corrono su Toyota Hilux e Yamaha Yxz1000r e saranno navigata dalla friulana Elisa Tassile e da Giada Manocchi. Vale la pena evidenziare che Mengozzi è campione italiano in carica e si è imposto l’anno scorso nella prima edizione della Baja dello Stella. A sfidare gli attuali detentori del primato saranno i loro principali sfidanti in classifica: tra i fuoristrada, Alfio Bordonaro (col friulano Stefano Lovisa) e Alessandro Trivini Bellini (navigato da Marco Trivini Bellini). I due piloti correranno rispettivamente su Suzuki Gran Vitara e su Can Am Maverick X3. Nella Bassa Friulana anche i due equipaggi al comando (a pari punti) della classifica riservata ai veicoli Th (storici), ossia Stefano Moro-Simona Morosi e Filippo Andreetto-Francesco Maria Proietti (entrambi su Mitsubishi Pajero).

Si sono iscritti anche il vincitore della Baja dello Stella del 2024 tra i veicoli Side by Side Andrea Castagnera (con Alberto Marcon su Can Am Maverick), gli equipaggi regionali Fabio Samsa-Mirko Brun (Toyota Hilux), Claudio Allegranzi-Sandra Castellani (Suzuki Gran Vitara), Cristian D’Agnolo-Michele Cussigh (Yamaha Yxz1000r) e Mauro Cantarello-Denis Piceno (Bmw X3).

La base dell’evento sarà Rivignano Teor. Il percorso avrà un unico settore selettivo di circa 28,5 km da ripetere quattro volte nella giornata di sabato (per un totale di quasi 120 km di tratti cronometrati). Start in località Casenove a Varmo: da lì le vetture proseguiranno per Rivignano, Teor toccando le frazioni di Campomolle e Rivarotta. Arrivo a Palazzolo dello Stella. La prova si chiamerà “Voldarîs”. Il parco assistenza sarà allestito in Parco Divisione Julia a Rivignano Teor (alle spalle del municipio). Il palco partenza è in tabella alle 18.30 di venerdì 19 in piazza a Rivignano. L’indomani alle 8.30 lo start del primo passaggio sull’unico settore selettivo.

