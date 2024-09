Baja dello Stella: la volontà è di rimanere nel 2025nel campionato italiano fuoristrada

Buona la prima per la “Baja dello Stella”, corsa nata nel 2024 e approdata subito nel Campionato italiano cross country e Side by side. La prova, allestita dai “Motori dello Stella” e valida come quarta tappa della serie nazionale, ha trovato l’apprezzamento da parte dei 28 equipaggi in gara, che si sono dati battaglia lungo il territorio della Bassa Friulana. Il settore selettivo (di circa 40 km) e il percorso, che si sviluppava lungo i comuni di Varmo, Talmassons, Pocenia, Palazzolo dello Stella oltre a Rivignano Teor, è stato ritenuto veloce e a stampo rallystico, con alcuni cambi di fondo che hanno fatto divertire i piloti. Piaciuta la base della corsa, Rivignano Teor, così come l’organizzazione generale.

“Siamo soddisfatti – commenta Luca Paron, presidente dei “Motori dello Stella” -. Per noi si trattava di una prima volta, perciò ci siamo avvicinati a questo impegno con umiltà e con l’impegno di non lasciare nulla al caso. Penso che quest’atteggiamento sia stato percepito dagli equipaggi che hanno preso parte al nostro evento. Non è stato facile, ma i complimenti ricevuti ci hanno fatto piacere, così come ci ha fatto piacere sentire la volontà dei sindaci dei comuni coinvolti della gara di riavere la nostra manifestazione”. Portare nella Bassa Friulana centinaia di persone provenienti da tutta Italia non può che rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Anche per questo motivo i Motori della Stella puntano e lavorano per rimanere nel Campionato italiano cross country e Side by Side anche nel 2025.

“E’ il nostro obiettivo e lavoreremo in questo senso – sottolinea Paron -. Ci spingono a riguardo i pareri positivi che abbiamo sentito durante i giorni di gara. E’ un impegno da non sottovalutare, ma vogliamo dare continuità a quanto io e la mia squadra abbiamo fatto quest’anno”. A vincere la gara di Rivignano Teor, va ricordato, sono stati Manuele Mengozzi (con Mirko Brun su Toyota Hilux Overdrive) tra i fuoristrada, Andrea Castagnera (con Alberto Marcon su Can Am Maverick) tra i Side by side e Roberto Camporese (con Diego Zanotti su Volkswagen Polo) tra i veicoli da rally di classe N5.