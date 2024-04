Balzaretti al capolinea, al suo posto ipotesi Andrea Carnevale

Alta tensione in casa Udinese, dove la situazione di classifica e ambientale subisce ogni giorno scossoni che avvicinano sempre più la squadra al baratro della B. Come se non bastasse un campionato che eufemisticamente potremmo definire deprimente, con solo 4 successi in 34 partite, la sconfitta di Verona ha fatto precipitare la situazione. Il primo a farne le spese è stato il mister, Gabriele Cioffi, confermato a caldo da Federico Balzaretti. Il Dt era presente tre giorni dopo alla presentazione del sostituto Fabio Cannavaro, e c’era anche giovedì al ‘Friuli’ per i 20 minuti di recupero di Udinese-Roma, conclusi con l’ennesima batosta per i bianconeri. Ma chissà se ci sarà domani al Dall’Ara, dove l’Udinese affronterà un Bologna lanciatissimo verso la Champions. Ieri pomeriggio, con Gino Pozzo in sede, si sarebbero consumati nuovi confronti a livello dirigenziale che hanno messo in discussione l’operato del Dt, tanto che si parla di possibile addio già lunedì, dopo la sfida contro i felsinei. Balzaretti, scelto dieci mesi fa come erede di Pierpaolo Marino, a cui si è rinunciato troppo leggermente, aveva firmato un contratto biennale. La sua storia a Udine sarebbero però già arrivata al capolinea e al suo posto potrebbe essere provvisoriamente dirottato Andrea Carnevale. Con l’ipotesi, ventilata dalla Gazzetta dello sport, di un ritorno in bianconero di Tolgay Arslan, il centrocampista turco tedesco che dopo Udine ha scelto l’Australia. Il ragazzo, che ha due lauree e ha studiato per quel ruolo, potrebbe essere il futuro Ds