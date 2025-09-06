Basket, le prime amichevoli: bene Udine, ko per Cividale

Buona la prima per l’Apu Old Wild West Udine, meno per la Ueb Gesteco Cividale. Si può riassumere così il debutto delle due compagini friulane, alla prima uscita amichevole in questo periodo di preparazione. Gli udinesi, al PalaCarnera senza Alibegovic e Hickey, battono infatti gli sloveni del Domzale per 81-68 nell’ambito del Memorial Pajetta, e conquistano così la finalissima in programma domani sera alle 20.45 contro Trapani. Protagonisti del successo tra i ragazzi di coach Vertemati sono stati in particolare Bendzius e Dawkins, autori di 23 punti a testa, ma buona anche la prova di Calzavara in regia, condita da 11 punti messi a referto. Meno positiva la prima della Ueb Gesteco, che nella semifinale del Memorial Bortoluzzi a Lignano cede per 89-91 nel finale alla neo-promossa Gemini Mestre nonostante un vantaggio di 85-80 a pochi secondi dalla fine del match, ribaltato da una serie di triple dei veneti. Tra gli uomini di coach Pillastrini buona comunque la gara di Francesco Ferrari, che chiude l’incontro con 19 punti segnati.