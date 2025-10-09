  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 9 Ottobre 2025
Sport

BC Vision alla 48ª Cividale-Castelmonte con un paio di frecce

Vettura da rally in assetto da cronoscalata per Matteo Ermen su Skoda Fabia RS e Mattia Schneider su Renault Clio RS Line
Redazione
Autore: Redazione

Majano (UD), 9 ottobre 2025_ L’importanza di esserci. La scuderia Red White propone la 48ª Cividale – Castelmonte, prova conclusiva del Civm Nord 2025, valida anche per il Campionato Austriaco, il Campionato Sloveno, IRS Cup, e BC Vision Motorsport risponde presente. Anche se solo con un paio di frecce: una Skoda Fabia RS affidata a Matteo Ermen e una Renault Clio RS Line per Mattia Schneider. Due vetture da rally in assetto da cronoscalata, preparate nella factory di Majano e poi seguite con cura maniacale al paddock di Cividale dai meccanici del team biancoblù. Schneider, giovane ampezzano di 22 anni, è alla sua prima Cividale – Castelmonte ma ha già fatto rodaggio con la Clio in versione Rally5: prima un test sulla pista di Tolmezzo, poi la Verzegnis – Sella Chianzutan dello scorso giugno. “Era il mio debutto – racconta entusiasta – e ho cercato di imparare senza prendere troppi rischi, migliorando sempre i tempi dalle due manche di prova alle due gare. Ora mi aspetto di scoprire sempre più cose riguardo a questa macchina, spero di prenderci sempre più confidenza e soprattutto a ogni gara fare un piccolo passo in avanti, senza esagerare ovviamente”. Sabato in programma due manche di prova con start del primo concorrente alle 8:00, idem domenica per gara 1 e gara 2. Tracciato di 6.395 metri con dislivello di 408 metri e pendenza media del 6,4 per cento, sulla Strada Regionale n. 31 da Cividale del Friuli, località Carraria, a Castelmonte in comune di Prepotto. Quanto a Ermen, cittadino orgoglioso di Cividale, si tratta di un appuntamento da non perdere, l’occasione di sperimentare la Skoda BC Vision dopo l’esperienza con altro team. “Da un paio di stagioni, causa il lavoro, faccio solo la gara di casa, quindi non mi aspetto nulla di particolare, tranne adrenalina e un po’ di sano divertimento”.

