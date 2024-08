Il brand friulano Moroso a Casa Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

Non solo atleti e tecnici. A Parigi tra le eccellenze che in diverso modo animano l evento olimpico c’è anche un’altra dalla nostra regione. Stiamo parlando dell’azienda Moroso, protagonista a casa italia nell ambito del progetto del coni che trasforma Le Pré Catelan, l’edificio che il 23 giugno 1894 ospitò la cena per celebrare la nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna, voluta dal barone Pierre de Coubertin. Da questa suggestione nasce Ensemble, il concept alla base di Casa Italia Parigi 2024 che omaggia la fratellanza e lo spirito alla base dei Giochi

Un valore questo interprtato attraverso le opere di diciannove artisti e ventotto designer che raccontano il made in Italy e la vocazione italiana all’arte e al design. Moroso interpreta gli spazi outdoor di Casa Italia Parigi 2024 con le sedute M’Afrique, inserendo così i colori e le vibrazioni africane in un percorso scenografico in cui la natura si fonde con l’arte e l’architettura dell’edificio in stile Napoleone III.

Il progetto M’Afrique nasce nel 2009 dal legame di Patrizia Moroso con una terra che, spiega, è un “luogo profondo dell’anima e dell’emozione. Tutto quello che viene da quel luogo è vitale e carico di infinita bellezza. Con l’Africa non riesco a essere razionale: è una terra che amo incondizionatamente”.

Interamente prodotte a mano, le sedute sono realizzate in Senegal nell’Atelier M’Afrique a cura di Abdou Salam Gaye con la tecnica dell’intreccio a mano di fili di plastica usati tradizionalmente per la costruzione delle reti da pesca.

Per il brand d’arredo friulano con una storia industriale lunga 70 anni, un’altra medaglia dal valore internazionale. E quelle olimpoche, si sa, sono davver speciali