Burrai: “Tognon come Bottecchia: una bolgia”

Sabato al Tognon arriva l’Albinoleffe, ultimo avversario di questa stagione che proseguirà per i neroverdi ai play off. Nella settimana che porta alla sfida, il capitano neroverde Salvatore Burrai si rivolge ai tifosi, chiedendo ancora il loro supporto: “E’ una partita fondamentale, bisogna capire che non è una partita qualunque, ma per noi potrebbe essere la svolta della stagione, perchè conquistare una posizione migliore di quella che abbiamo adesso può cambiare la storia dei play off. Quindi dobbiamo capire tutti assieme l’importanza di questa gara e spingere al massimo per cercare di ottenere i tre punti. In ballo c’è molto. Vincere ci darebbe sicuramente autostima e fiducia per il proseguio. Dobbiamo dare anche una risposta a noi stessi, dobbiamo essere bravi a trascinare anche il nostro pubblico, quindi penso che ci siano tutte le componenti per ricreare l’entusiasmo che non dobbiamo assolutamente perdere per affrontare quest’altro mini campionato. I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto, spero che anche sabato siano numerosi e ci spingano verso la vittoria. Io sto risentendo le emozioni del Bottecchia: qui al Tognon, con i nostri tifosi, potremo ricreare quel fortino che potrebbe essere veramente importante“.

C’erano e si sono sentiti anche a Vicenza: “Li ringraziamo, ci sono sempre stati vicini. Cercheremo da sabato di dare anche a loro una gioia. Dobbiamo ricreare entusiasmo. Spero che sabato siano in tanti per fare una bella festa in casa. Qui dobbiamo costruire il successo contro squadre forti e ambiziose: il Tognon che diventa una bolgia per noi è importante“.