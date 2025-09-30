Calcio inclusivo, presentato il progetto FUTS-ALL

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato presentato questa mattina nella sala Pasolini del palazzo della Regione il campionato sperimentale di Futs-All calcio a 5 inclusivo per la stagione 2025 – 2026. Si tratta di un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Lega nazionale dilettanti (Lnd) Fvg e Sport Inclusion (Spin) Fvg e che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i ragazzi di giocare a calcio. Il nuovo campionato vedrà protagoniste quattro squadre: Dynamic Club 2023 Palmanova, Zio Pino Zebrette Udine, Bazinga Trieste e Calcio Isontino Turriaco. Due sono gli obiettivi dichiarati: da un lato ripetere la straordinaria esperienza del Baskin, che oggi conta ben 16 squadre impegnate nel campionato regionale; dall’altro aprire una nuova strada trasformando il calcio a 5 in una disciplina inclusiva a tutti gli effetti. Sport Inclusion Fvg è capofila del progetto e detentore del regolamento e del marchio, che ha registrato e gestirà in collaborazione con la Lega nazionale dilettanti della Figc e potrà fruire del marchio regionale Io Sono FVG sulle maglie ufficiali. L’assessore regionale alla salute RIccardo Riccardi ha spiegato che “la nascita di questo campionato “non è solo un evento sportivo, ma una vera e propria operazione culturale, che rende la nostra società più giusta e inclusiva” e ha ribadito che “la Regione sarà al fianco di queste esperienze, sostenendo tutte le occasioni che consentiranno di ridurre differenze e difficoltà, perché il valore più grande che possiamo garantire alle persone è la loro libertà”.