CDA contro Trento: domani semifinale playoff

La vittoria nell’ultima giornata di Pool Promozione contro Busto Arsizio ha permesso alla CDA Talmassons di volare, ancora una volta, verso le semifinali playoff promozione. Un traguardo storico raggiunto per il secondo anno consecutivo, che consolida la società friulana tra le grandi della categoria e rende onore a tutto il movimento pallavolistico regionale del Friuli Venezia Giulia. L’avversario che le ragazze di coach Barbieri andranno ad affrontare sarà tra i più complicati: stiamo parlando infatti dell’Itas Trentino, classificata al secondo posto in campionato, dietro solo alla corazzata Roma.

La sfida non sarà inedita dato che in questa stagione sono già due i precedenti tra le due formazioni: il primo in Coppa Italia, il secondo proprio nella fase della Pool Promozione. In entrambi i casi a spuntarla fu la formazione di Trento, contro cui però la CDA Talmassons ha dimostrato di potersela giocare, specialmente nella gara andata in scena poche settimane fa in campionato. Per la squadra friulana arriverà dunque la terza trasferta in trentino in pochi mesi , prima di ospitare poi le ragazze di coach Saja a Latisana per gara 2, appuntamento imperdibile nella serata di Mercoledì 26 Aprile .

Coach Leonardo Barbieri, soffermandosi sull’importanza del traguardo raggiunto e sulla doppia sfida in programma contro Trento, ha detto: “Arrivare a questo punto due anni di fila non è così semplice ed è per questo che siamo ancora più contenti. Tutto questo è frutto di un lavoro partita ad Agosto, abbiamo veramente lavorato tanto e il risultato è frutto di questo grande lavoro di squadra. Abbiamo la fortuna di lavorare qui a Lignano Sabbiadoro, con delle strutture splendide che il comune ci mette a disposizione in modo ottimale e questo fa si che tutto funzioni e che si possa lavorare al meglio. Trento la conosciamo, è una grande squadra con grande tradizione, molto forte in tutti i reparti e sembra quasi non avere difetti. Noi la stiamo studiando e cercheremo di giocare la nostra gara al meglio. Loro sono una squadra molto ordinata, hanno centimetri e tecnica, un fondamentale importante che abbiamo un po’ troppo pagato nelle partite precedenti. Abbiamo lavorato su molte combinazioni e molte variabili e siamo convinti di poter far bene. Mercoledì 26 poi giocheremo Gara 2, quella ci sarà a prescindere dal risultato di domenica, perciò sarà un evento davvero molto importante, non solo per noi ma penso anche per tutto il Friuli che ama la pallavolo.”

Una doppia sfida dall’immenso valore e prestigio quella che si apprestano ad affrontare le ragazze della CDA Talmassons. Si comincia Domenica, ore 17 alla BLM Group Arena di Trento per Gara 1. Partita che sarà trasmessa anche in diretta streaming su Volleyball World e sul suo canale YouTube.