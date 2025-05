C’è l’autografo di Momanyi e Sartor sul Trofeo Città di Sacile

Le bandiere di Kenya e Italia sventolano sulla 24esima edizione del “Trofeo Città di Sacile”: sono Vincent Momanyi e Miriam Sartor i vincitori della corsa su strada di carattere nazionale di 10 km, disputatasi lungo le vie del centro liventino (organizzazione del locale Gp Livenza). Nella gara maschile, l’atleta africano ha chiuso il percorso di due giri da 5 km col tempo di 30’17’’, precedendo Mihail Sirbu (Atletica Vomano), secondo in 30’31’’ e il connazionale Ishmael Chelanga Kalale, terzo in 30’59’’. Tra le donne si è imposta la portacolori dell’Atletica Ponzano, terza nel 2024 nella gara di 5 km: per lei il crono di 35’58’’, grazie al quale ha battuto il record della prova di 36’34’’, stabilito da Erika Bagatin. La 24enne trevigiana ha ricevuto per questo un premio in denaro, una delle novità previste per l’edizione di quest’anno dell’evento. Alle spalle di Sartor si sono classificate Manuela Bulf (Atletica Casone Noceto), seconda in 36’34’’ e Valentina Bernasconi (Atletica Mogliano), terza in 37’24’’.

Sono stati 305 i runner che hanno chiuso la gara riservata ad assoluti e master, che valeva anche come quarta prova della Coppa Provincia Pordenone. La corsa, che partiva e arrivava in piazza del Popolo, ha messo in luce tra gli atleti locali David Avon (Atletica Edilmarket Sandrin), dodicesimo assoluto, secondo tra i Sm40 e primo tra i partecipanti tesserati con un club della provincia di Pordenone (33’25’’ il suo crono). Ottima la prestazione di Massimiliano Visca (Libertas Sacile), che ha chiuso diciottesimo assoluto e primo tra i Sm50 con 35’25’’. Tra le donne, è andata forte Marina Paveglio (Atletica Dolomiti Friulane), quarta assoluta, prima tre le runner locali e nella categoria Sf35 con il crono di 38’46’’. Quinta e prima tra le Sf45 Irene Urli (Atletica Brugnera Friulintagli), arrivata al traguardo in 39’44’’.

Il Trofeo Città di Sacile era valido anche come terzo round della Coppa Provincia Giovanile e come quinta prova del Grand Prix Giovani. Tra i protagonisti Alessandro Galassi (Libertas Sacile), primo tra i cadetti sulla distanza di 1,8 km con il tempo di 7’02’’ e Sofia Posillipo (Libertas Casarsa), vincitrice tra le ragazze sulla distanza di 1,2 km con il crono di 5’03’’.

I primi cinque classificati della gara riservata alle categorie assolute e master. Uomini, 10 km: 1) Vincent Momanyi (Kenia) 30’17’’; 2) Mihail Sirbu (Atletica Vomano) 30’31’’; 3) Ishmael Chelanga Kalale (Kenia) 30’59’’; 4) Hicham Kabir (Polsiportiva Moving) 31’11’’; 5) Abdoullah Bamoussa (Atletica San Biagio) 31’23’’. Donne, 10 km: 1) Miriam Sartor (Atletica Ponzano) 35’58’’; 2) Manuela Bulf (Atletica Casone Noceto) 36’34’’; 3) Valentina Bernasconi (Atletica Mogliano) 37’24’’; 4) Marina Paveglio (Atletica Doolimiti Friulane) 38’46’’; 5) Irene Urli (Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli) 39’44’’.

I vincitori delle gare giovanili. Allievi e allieve (2,4 km) Davide Corazzin e Agnese Moret (Atletica Ponzano) 9’38’’ e 11’05’’; Cadetti e cadette (1,8 km) Alessandro Galassi (Libertas Sacile) e Allegra Manzato (Atletica Jesolo) 7’02’’ e 8’05’’; Ragazzi (1,8) km e ragazze (1,2 km): Samuele Bogno (Gruppo Sportivo Astra) e Sofia Posillipo (Libertas Casarsa) 7’04’’ e 5’03’’; Esordienti (600 metri) Pietro Passoni (Atletica 2000) e Roberta Manente (Trieste Atletica) 2’15’’ e 2’27’’.