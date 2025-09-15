  • Aiello del Friuli
lunedì 15 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Cividale-Castelmonte, aperte le iscrizioni. Tra un mese la cronoscalata di Red...
Udine accoglierà la “Festa dello Sport Inclusivo” con un parterre di...
Grande attesa per il Campionato Internazionale di Karate Wado Ryu a...
Fabbricato post terremoto in fiamme a Resia
Passa col rosso, frontale tra auto e furgone: due feriti, uno...
Usigrai: “Aggredito un nostro collega a manifestazione anti-armi di Ronchi”
Senza spese militari, il FVG dà 2,3 miliardi all’anno in solidarietà...
Despar Nord: tornano Stickermania e Scuolafacendo
Blackout a Lignano, Confcommercio raccoglie 83 manifestazioni d’interesse alla diffida a...
Mercedes dell’influencer smontata e lasciata sui mattoni a Friuli Doc
Sport

Cividale-Castelmonte, aperte le iscrizioni. Tra un mese la cronoscalata di Red White

La 48esima edizione della gara è in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre. Cinque le validità dell'evento, tra loro quella del Campionato Italiano Velocità Montagna
Redazione
Autore: Redazione

E’ iniziato il conto alla rovescia verso la Cividale-Castelmonte, cronoscalata che rappresenta un classico nell’autunno del motorsport italiano. La gara, organizzata dalla Scuderia Red White, è in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre. Giunta alla 48esima edizione, è valida quest’anno per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) girone Nord, per il campionato nazionale sloveno e austriaco, per il trofeo Triveneto Irs Cup e per il campionato storiche Nt. Le iscrizioni per parteciparvi sono aperte e si chiuderanno lunedì 6 ottobre. I piloti potranno registrarsi unicamente attraverso il portale online di ACI Sport, ad esclusione dei partecipanti stranieri, che utilizzeranno il  metodo della apposita scheda compilata.

Il percorso della sfida sarà il consueto. I driver saranno impegnati sulla strada provinciale di Castelmonte. Partiranno in località Carraria a Cividale e arriveranno a Castelmonte (in comune di Prepotto) dopo 6,395 km di salita. Il tracciato presenta un dislivello positivo tra partenza e arrivo di 408 metri, la pendenza media è pari al 6,4%. Per domarlo, da parte dei concorrenti, serve velocità ma soprattutto grande tecnica. Visto il valore del percorso, la cronoscalata ha sempre avuto negli anni un buon numero di iscritti, spesso sopra le duecento unità (nel 2024 si sono contate 243 auto).

L’evento comincerà venerdì 10 ottobre con le verifiche tecnico-sportive. Sabato saranno in calendario le prove libere, mentre domenica si terrà la gara vera e propria. La cronoscalata sarà suddivisa in due manche (gara 1 e gara 2), con i tempi dei partecipanti che verranno sommati e che andranno a comporre la graduatoria finale. Le premiazioni si svolgeranno a Castelmonte.

Ad aggiudicarsi la prova disputatasi nell’ottobre 2024 erano stati Federico Liber e Denny Zardo, arrivati davanti a tutti rispettivamente tra le auto moderne e storiche. Il primo, su Gloria C8P di gruppo TMSC-SS, aveva completato le due salite in 7’21’’85, firmando il miglior tempo nella seconda manche e centrando il sesto successo personale in Friuli, il primo dopo cinque anni di astinenza (nel 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019 le affermazioni precedenti). Il secondo, al volante di una Giada T118 di Quarto Raggruppamento, aveva fermato il cronometro a 7’43’’59. Complessivamente arrivarono al traguardo 184 vetture.

