mercoledì 1 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Cividale-Castelmonte, c’è il sei volte campione della gara Liber
Gorizia capitale per un giorno dell’economia sociale
159° di Fondazione della Polizia locale di Udine, il comandante Del...
Dimentica di chiudere la porta del bar, i ladri rubano soldi...
Gorizia nuovamente protagonista su Topolino
Truffe agli anziani, quattro tentativi sventati in poche ore
Senza biglietto sul bus, fornisce false generalità ai carabinieri: denunciato
San Vito e Morsano più vicine: inaugurata la ciclabile lungo il...
Aviaria, 80mila polli da abbattere. Tamponi e vaccini per gli operatori
Icop: utile netto in forte incremento a 10,8 milioni di euro
Sport

Cividale-Castelmonte, c’è il sei volte campione della gara Liber

Arrivano le iscrizioni al 48esimo atto della prova, in programma nel weekend del 10-12 ottobre. Coi due “big” anche Enrico Zandonà, Damiano Schena e l’inossidabile Marietto Nalon (76 anni)
Redazione
Autore: Redazione

L’anno scorso aveva conquistato il suo sesto successo al termine di una gara impegnativa. Ora punta a infilare la settima perla nella sua bacheca. Torna in Friuli un grande protagonista della Cividale-Castelmonte. Ai nastri di partenza ci sarà Federico Liber, pilota che aveva già vinto la cronoscalata nel 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2024. Il veronese correrà su Nova Proto Np01-2 con un motore da 3000 cc e sarà uno dei driver da battere alla prova organizzata da Red White, in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre. Il suo è uno dei primi nomi di spessore che hanno inviato la propria iscrizione alla sfida valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) girone Nord, per il campionato nazionale sloveno e austriaco, per il trofeo Triveneto Irs Cup e per il campionato storiche Nt.

Non mancheranno altri piloti di spessore, pronti a iscriversi entro lunedì 6 ottobre (ultimo giorno disponibile). La Cividale-Castelmonte ha infatti acquisito da poco la titolazione di Super CIVM, prova perciò a coefficiente maggiorato (1,5) sempre all’interno del girone Nord. Un aspetto che farà gola a tanti driver, pronti perciò a misurarsi sui tornanti friulani. Nel frattempo, assieme a Degasperi, hanno mandato la propria adesione alla gara udinese alcuni protagonisti tricolori della specialità come Enrico Zandonà (Wolf Gb08 Thunder), Damiano Schena (Nova Proto Np03) e l’inossidabile Marietto Nalon, 76 anni, al via sulla sua Dallara Formula Nissan. Tra le storiche, correrà Michele Massaro (Bmw M3 E30), capace nel 2021 e nel 2022 di risultare il più veloce tra questo tipo di vetture. In gara anche il più rapido dell’edizione del 2019, Harald Mossler, che prenderà parte alla sfida su Daren Mk3.

Da ricordare che il tracciato della cronoscalata partirà in località Carraria a Cividale e arriverà a Castelmonte (in comune di Prepotto) dopo 6,395 km di salita. Il percorso presenta un dislivello positivo tra partenza e arrivo di 408 metri, la pendenza media è pari al 6,4%. L’evento comincerà venerdì 10 ottobre con le verifiche tecnico-sportive. Sabato saranno in calendario le prove libere, mentre domenica si terrà la gara vera e propria. La cronoscalata sarà suddivisa in due manche (gara 1 e gara 2), con i tempi dei partecipanti che verranno sommati e che andranno a comporre la graduatoria finale. Le premiazioni si svolgeranno a Castelmonte. I campioni in carica sono Federico Liber tra le auto moderne (Gloria C8P) e Denny Zardo tra le vetture storiche (Giada T118).

Un assaggio della cronoscalata si terrà venerdì 3 ottobre al bar Da Laura a Cividale, dove alle 18.30 verrà presentata la kermesse e verranno esposte anche alcune auto.

