Sport

Cividale-Castelmonte, Degasperi e Sonnleitner i più veloci nelle prove

Del driver della Norma tra le auto moderne e del pilota della VW tra le storiche i migliori tempi Domani la gara della 48esima edizione della cronoscalata. Due manche in programma, il via alle 9
Redazione
Autore: Redazione

Sono ad opera di Diego Degasperi (tra le auto moderne) e di Reinhard Sonnleitner (tra le vetture storiche) i migliori tempi delle prove della Cividale-Castelmonte, cronoscalata giunta alla sua 48esima edizione. Il pilota della Norma M20 GEA Zytek è parso particolarmente a suo agio lungo il percorso che da Carraria porta a Castelmonte, coprendo i 6,395 km previsti dalla sfida di Red White con il crono di 3’10’’38. Il driver della Volkswagen Golf Rallye, invece, è salito in 4’01’’60, facendo vedere di padroneggiare al meglio il suo mezzo di Quarto Raggruppamento tra i tornanti friulani. Si sono così accesi i motori della 200 auto (148 moderne e 52 storiche) che hanno passato le verifiche tecnico-sportive e che, oggi, hanno preso parte alle prove della corsa. Domani si correrà per il successo e lo si farà su due manche: gara-1 scatterà alle 9, con gara-2 prevista dopo che tutte le vetture hanno completato la prima salita. La cronoscalata è valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna girone Nord (Super CIVM, coefficiente 1,5), per il campionato nazionale sloveno e austriaco, per il trofeo Triveneto Irs Cup e per il campionato storiche Nt.

Tornando alle prove, detto della prestazione molto positiva di Degasperi, primo da queste parti nel 2012, 2021 e 2022, ha mostrato solidità sulla Nova Proto NP01 Federico Liber, capace di salire a Castelmonte in 3’18’’21. Il veronese ha vinto sei volta la prova (2013, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2024). Terzo crono per Damiano Schena (Nova Proto NP03), risultato il più veloce tra le vetture di classe 1600 del gruppo E2SC-SS. Hanno completato la top 5 altri due driver della stessa classe, Emanuele Sergio Farris (3’21’’40) ed Enrico Zandonà (3’24’’36), entrambi a bordo di una Wolf Gb08. Tra i friulani il migliore è risultato Stefano Gazziero, autore della sesta prestazione su Nova Proto NP03 (3’29’’84).

Tra le storiche, oltre a Sonnleitner, si sono messi in evidenza Michele Massaro (Bmw M30 E30), capace di fermare il cronometro a 4’02’’69. Il pilota, va ricordato, era risultato il più veloce nella gara del 2021 e del 2022. Ottima performance anche di Harald Mossler, che su Daren MkIII è salito a Castelmonte in 4’03’’26. L’austriaco è stato il più rapido tra le auto del Primo Raggruppamento. Pimpante anche Rino Muradore (Ford Escort Rs1600), autore di 4’06’’69 (il pilota cividalese si era messo alle spalle tutti nelle gare del 2016, 2017, 2018, 2020 e 2023). Quinto tempo per Erwin Morandell (Fiat X1/9), autore di 4’13’’02 (nessuno come lui tra le vetture di Terzo Raggruppamento).

Il percorso su cui si sviluppa la cronoscalata partirà in località Carraria a Cividale e arriverà a Castelmonte (in comune di Prepotto) dopo 6,395 km di salita. Il dislivello positivo tra partenza e arrivo di 408 metri, la pendenza media è pari al 6,4%. La biglietteria apre domani alle 6.30.

