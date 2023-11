Cjarlins: è Randon il sostituto di Parlato

Ieri la separazione da Carmine Parlato, oggi l’ufficialità del ritorno di Thomas Randon: giornate intense in casa Cjarlins Muzane dove il presidente Zanutta ha optato per la svolta dopo un inizio di stagione deludente da parte della squadra. Questo il comunicato della società: “La SSD Cjarlins Muzane comunica di aver raggiunto l’accordo con Thomas Randon e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra.

Per lui si tratta di un ritorno al Cjarlins Muzane, società nella quale ha già allenato sette anni guidando tutte le formazioni delle categorie giovanili, a cui si aggiungono anche due presenze alla guida della prima squadra, nel corso della stagione 2020-21, quando sostituì temporaneamente Nicola Princivalli fermato da problemi personali.

Thomas Randon dirigerà questo pomeriggio, alle 14.30 sul campo di Castions di Strada, il primo allenamento in vista dell’esordio fissato per domenica 19 novembre nella gara in cui il Cjarlins Muzane ospiterà l’Adriese”. GUARDA IL VIDEO