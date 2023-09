30 anni di Coce’n bike. Domenica festa per il raduno di mtb

Domenica 1° ottobre ritorna la Coce’n Bike (letteralmente zucca in bicicletta), tradizionale raduno ciclistico a San Lorenzo di Sedegliano arrivato all’edizione numero 30. L’evento, allestito dalla Pro Loco di San Lorenzo e dalla Libertas Gradisca, è stato presentato ieri sera. Nel programma una corsa gravel di 65 km con partenza alle 9. Dalle 10 invece la pedalata escursionistica.

Alla fine del percorso che conta circa 27 chilometri, i partecipanti potranno degustare squisiti prodotti a base di zucca, come gnocchi, frico, pane e frittelle, offerti dalla Pro Loco di San Lorenzo.

“I numeri parlano chiaro: quando una realtà per 30 anni anima la comunità, significa che l’idea iniziale è ottima e che tutti, dai volontariati alle amministrazioni agli sponsor, sono stati di gran supporto. In particolare, il volontariato è la forza trainante che bisogna ringraziare ogni giorno per la capacità di far vivere le nostre comunità”. Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, intervenuto alla presentazione della 30° edizione della Cocen’ Bike presso la sala consiliare del Comune di Sedegliano. Il presidente Bordin ha apprezzato “la rappresentazione del nostro Friuli fra storia, leggende e tradizioni che si concretizza in un collante della vita di comunità dando nascita a realtà come questa”.

“La presentazione dell’evento è anche l’occasione – ha aggiunto Bordin – per riflettere sulla sicurezza sulle strade e per sensibilizzare i giovani e i meno giovani sull’importanza di mantenere comportamenti corretti alla guida di qualsiasi mezzo”. All’evento è intervenuta Deyanira Reyes, mamma di Silvia Piccini, ex atleta della Libertas Gradisca. Presenti alla presentazione anche il presidente della Pro Loco, Stefano Misson, lo sponsor tecnico Enzo Cussigh e l’ex campione mondiale di ciclocross Daniele Pontoni, che ha ricordato come la mountain bike, nata negli anni Novanta e inizialmente guardata con diffidenza, fece il suo debutto come disciplina olimpica nel 1996 ad Atlanta, mentre per la gravel il debutto olimpico è previsto a Los Angeles nel 2028.

L’Amministrazione comunale era rappresentata dall’assessore allo Sport, Moreno Glorialanza e dal sindaco Dino Giacomuzzi, che si è detto orgoglioso di poter festeggiare 30 anni di storia di questa competizione, auspicando di continuare a festeggiare insieme a tutti i volontari per molti anni ancora. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO