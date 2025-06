Collio terra di ultramaratoneti-top, dopo Visintini ecco Alessio Milani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Vive e si allena a Farra, dove si è trasferito da alcuni anni, ma il nuovo fenomeno italiano dell’ultramaratona è originario di Cormons come l’amico-rivale bronzo europeo sulla 24 ore di corsa Marco Visintini. Parliamo di Alessio Milani, reduce dal trionfo pochi giorni fa nella 100 km del Passatore tra Firenze e Faenza, la gara più dura e nota su questa distanza in Italia: vincerla equivale a una laurea sulle lunghe distanze, dove però Milani era già un nome di livello internazionale dopo il decimo posto agli scorsi Mondiali in India, mentre nel 2022 si era imposto sulle strade di casa tagliando per primo il traguardo all’EcoMaratona del Collio. Lo abbiamo incontrato e ci ha raccontato quali sono ora i suoi prossimi obiettivi.

E alla domanda su quale sia il segreto di un Collio capace di produrre ben due atleti di livello mondiale nel mondo dell’ultramaratona, Milani risponde: “Eh, sarà il buon vino!”.